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Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022

Сборная Грузии по футзалу обыграла команду Армении в Ереване

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1103)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210310/251132179/Sbornaya-Gruzii-po-futzalu-obygrala-komandu-Armenii-v-Erevane.html

За последнюю неделю сборная Грузии обыграла Армению во второй раз – 5 марта в Тбилиси хозяева победили со счетом 5:0

ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу обыграла в Ереване команду Армении 3:2 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

Матч по футзалу между сборными Грузии и России
© Sputnik / STRINGER
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Подопечные Автандила Асатиани уверенно начали встречу и к середине первого тайма уже выигрывали со счетом 2:0. Точными ударами отметились Ника Куртанидзе и Биньо. Ближе к перерыву хозяева стараниями Гарегина Машуняна отыграли один мяч.

Во второй половине встречи футболисты сборной Армении перехватили инициативу и смогли сравнять счет. Голкипер грузинской команды Звиад Купатадзе допустил ошибку, и Денис Неведров отправил мяч фактически в пустые ворота. Стоит отметить, что Купатадзе реабилитировался за досадный промах, отразив в общей сложности 14 ударов соперника.

И все же последнее слово осталось за футболистами сборной Грузии. Бразильские легионеры команды разыграли отличную комбинацию, финальную точку в которой поставил Элисандро.

Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022

За последнюю неделю сборная Грузии обыграла Армению во второй раз – 5 марта в Тбилиси хозяева победили со счетом 5:0

Победив Армению в Ереване, сборная Грузии закрепилась на втором месте в отборочной группе два. После четырех проведенных матчей подопечные Асатиани набрали семь очков – две победы над Арменией, ничья с Францией (4:4) и поражение от России (0:4). Возглавляет квартет сборная России (12 очков), на третьей позиции Франция (2) и замыкает группу Армения (1).

В отборочном цикле чемпионата Европы принимают участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту, в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды из занявших вторые места разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Нидерландов, которая на правах страны-хозяйки автоматически квалифицируется на турнир.

Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022

На данный момент сборная Грузии занимает четвертое место среди восьми команд, располагающихся на вторых местах в своих группах. Это значит, что команда имеет отличные шансы квалифицироваться на ЕВРО-2022.

Следующий отборочный матч чемпионата Европы сборная Грузии проведет 9 апреля в Тбилиси против Франции. В случае победы с большой долей вероятности можно предположить, что грузинская команда гарантирует себе участие в континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене.

Сборная Грузии по футзалу ни разу в своей истории не принимала участия в чемпионате Европы.

Темы:
Спорт в Грузии (1103)
Теги:
Армения, Сборная Грузии по футзалу

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