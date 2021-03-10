ЦСКА – "Олимпия Милано": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

В прошлом туре Евролиги московский ЦСКА шокировал своих болельщиков, проиграв на выезде стамбульскому "Анадолу Эфес" 70:100. В этом матче "армейцы" установили сразу два антирекорда: минус 18 очков в одной четверти – худший показатель московского клуба за всю историю выступления в Евролиге; второй антирекорд – минус 27 очков к перерыву. Так крупно ЦСКА никогда не проигрывал первую половину.

С одной стороны, подопечным Итудиса нужно что-то придумать, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более на своем паркете, где "красно-синие" проиграли три матча подряд. С другой – ЦСКА уже гарантировал себе место в плей-офф турнира и может позволить себе определенные вольности. Наверное, именно поэтому "армейцы" проиграли три из последних пяти встреч в Евролиге. Хотя, еще нужно сохранить место в четвертке сильнейших, чтобы получить преимущество своей площадки в матчах на вылет.

© photo: Sputnik / Alexandr Galperin Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - "Олимпия"

Что касается "Олимпии", то именно итальянцы являются преследователями ЦСКА в турнирной таблице и полны решимости взять реванш за домашнее поражение в первом круге (87:91). Особая мотивация будет у Родригеса и Хайнса, которые раньше выступали за ЦСКА.

Оба клуба уже решили задачу выхода в плей-офф Евролиги. Поэтому рискну предположить, что матч в Москве получится достаточно открытым и основной акцент соперники сделают на атаку. Лучший бомбардир ЦСКА Майк Джеймс в игре против "Анадолу" набрал всего пять (!) очков. Вот кому необходимо восстанавливать свое реноме. Думаю, команды сумеют пробить тотал в 157,5 очков.

Ставка: тотал матча больше 157.5 очков за 1,77.