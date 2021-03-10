Кавказский меловой круг в грузинском регби

Выборы президента Союза регби - самого успешного вида спорта в стране, прошли в Тбилиси на фоне столкновений и полной мобилизации полиции

"Поздравляю мир регби с завершением этого процесса! Всё прошло мирно, чего не скажешь о ситуации снаружи, где царил хаос", - скажет Иосеб Ткемаладзе после обнародования результатов голосования.

Кто еще не понял, о чем речь и кто такой господин Ткемаладзе, поясню, что 10 марта в 11-м павильоне выставочного центра "Экспо Джорджиа" состоялся очередной раунд превратившихся в сериал выборов президента Союза регби Грузии, а Иосеб (Сосо) Ткемаладзе – бизнесмен, победивший на этих выборах.

О мире во время процедуры голосования

Выборы носили статус повторных, поскольку 24 февраля не был собран кворум. Г-н Ткемаладзе, будучи единственным претендентом, на повторных выборах получил все 42 голоса присутствовавших делегатов, чего, по регламенту СРГ, оказалось вполне достаточно как для кворума, так и для победы. Естественно, при подобном единодушии и обстановка должна быть соответствующей, о чем и заявил в беседе с медиа Ткемаладзе.

О хаосе снаружи

В это же время, за стенами павильона №11 и в целом, на всей территории "Экспо Джорджии" шли чуть ли не боевые действия. Сторонники экс-капитана сборной Грузии Ираклий Абусеридзе за день до выборов проанонсировали, что соберутся на указанной территории за час до начала "общего собрания" СРГ – именно так называют в грузинском регбийном сообществе отчетно-перевыборные съезды. Цель оппонентов Ткемаладзе также была озвучена – сорвать, всеми путями помешать проведению незаконных по их мнению выборов.

МВД и городское Управление полиции решили перестраховаться, и с 11 утра в Выставочный центр было направлено большое число личного состава, которого, забегая вперед замечу, в итоге не хватило, и на защиту общественного порядка было срочно мобилизовано дополнительное подразделение полиции.

Как все началось

До поры до времени обстановка перед входом в 11-й павильон была относительно мирной, но ситуация моментально обострилась, когда у входа показался Иосеб Ткемаладзе в сопровождении игроков молодежной команды клуба "Лело-Сарасенс" и прочих, спортивного вида дюжих молодых людей – как впоследствии пояснит сам Ткемаладзе, ватерполистов и теннисистов.

Мол в "Экспо-Джорджии"

Сторонники Абусеридзе, напомню, все до единого – регбисты, понятно, также нехилые парни, которые организованно сгруппировались и создали мол. Мол – это элемент регби, когда группа игроков создает некий клин и всей группой пытается донести мяч к цели, что является также главныи элементом грузинской ритуальной игры "лело".

Этот многочисленный мол, составленный игроками сборной Грузии разных поколений, стал с успехом продвигаться в сторону Ткемаладзе с целью преградить ему дорогу к месту проведения выборов. Регбистам с той стороны ответили довольно агрессивно, что оказалось неожиданностью для сторонников "Абу".

Самым ужасным оказалось то, что между этими стенами отборных мужчин-атлетов оказались некоторые журналисты и операторы. Тут же вмешались представители правоохранительных органов, которые оказались обученными и натренированными не хуже именитых спортсменов. К чести полиции будет сказано, что доведенная до точки кипения обстановка разрядилась лишь благодаря их четким и слаженным действиям, и журналисты в страшной давке отделались незначительными повреждениями и испугом.

А вот регбисты пострадали довольно серьезно, хотя еще один экс-капитан "Лелос" Иракли Мачханели и отмахивался от вопросов о происхождении ссадин на его лице, говоря что это он "просто споткнулся", а ветеран сборной Симон Маисурадзе о ране на голове сказал, что сам не знает, откуда у него это повреждение.

"Война кончилась, бойтесь мира, люди!"

Еще раз спасибо полиции, не будь которой на месте, все закончилось бы гораздо более плачевно, хотя, честно говоря, мирное завершение этого локального конфликта оптимизма не вселяет. На ум приходит заключительная фраза "Кавказского мелового круга" Бертольда Брехта - "Война кончилась, бойтесь мира, люди!".

На то есть причины – из 12 клубов высшей лиги за Ткемаладзе проголосовали лишь пять, остальные уже пригрозили бойкотом и создается новый очаг напряженности, возникает вероятность срыва национального первенства, протестующая сторона обещает саботировать и другие сферы регби...

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