"Рома" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

На первой стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА "Рома" достаточно легко обыграла португальскую "Брагу". По сумме двух матчей римляне победили 5:1. Удивило то, что "Рома", которая достаточно много пропускает в чемпионате Италии, достойно сыграла в обороне, позволив португальцам отличиться лишь однажды.

После встречи с "Брагой" "Рома" провела три поединка в "серии А", в которых обыграла "Фиорентину" (2:1) и "Дженоа" (1:0), но уступила "Милану" (1:2). С линией атаки, как мы видим, у подопечных Фонсеки все в порядке. Даже без травмированного Джеко, чье участие в предстоящей игре под вопросом.

Кстати, еще одна интрига матча в Риме заключается в том, что до прихода в "Рому" Паулу Фонсека на протяжении трех сезонов тренировал как раз таки "Шахтер". Так что предыдущий опыт работы пойдет португальскому специалисту на пользу.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Футбол. Лига чемпионов. Матч "Рома" - ЦСКА

Что касается "Шахтера", то в 1/16 финала ЛЕ "горняки" прошли израильский "Маккаби" (2:0 на выезде и 1:0 дома) – скромно, но со вкусом. Стоит отметить, что после зимнего перерыва "Шахтер" провел семь официальных матчей, в которых ни разу не был пробит букмекерский "тотал". При этом ни в одной из семи встреч с участием команды Луиша Каштру не прошла ставка "обе забьют". "Шахтер" постепенно вкатывается в сезон и играет достаточно осторожно как в защите, так и в атаке.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Ромы" можно поставить с коэффициентом 1,58 (против 5,7 на "Шахтер"). Я, пожалуй, соглашусь с такими раскладами, но рекомендовать ставку на результат все же не буду. Как мы уже убедились, "Шахтер" пока не форсирует события и стремится показывать прагматичный футбол. В отношении "Ромы" можно сказать то же самое – "волки" способны показать яркий и красивый футбол, а могут "засушить" матч и сыграть строго по счету. Предположу, что в предстоящем матче мы с вами увидим два или три забитых гола, а вот в какие ворота – это уже другой вопрос.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,11.