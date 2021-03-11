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Игроки Шахтера радуются забитому мячу

"Рома" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

© Sputnik / STRINGER Стрингер
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1036)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210311/251131469/Roma--Shakhter-prognoz-na-match-Ligi-Evropy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Славия" и "Глазго Рейнджерс"

На первой стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА "Рома" достаточно легко обыграла португальскую "Брагу". По сумме двух матчей римляне победили 5:1. Удивило то, что "Рома", которая достаточно много пропускает в чемпионате Италии, достойно сыграла в обороне, позволив португальцам отличиться лишь однажды.

После встречи с "Брагой" "Рома" провела три поединка в "серии А", в которых обыграла "Фиорентину" (2:1) и "Дженоа" (1:0), но уступила "Милану" (1:2). С линией атаки, как мы видим, у подопечных Фонсеки все в порядке. Даже без травмированного Джеко, чье участие в предстоящей игре под вопросом.

Кстати, еще одна интрига матча в Риме заключается в том, что до прихода в "Рому" Паулу Фонсека на протяжении трех сезонов тренировал как раз таки "Шахтер". Так что предыдущий опыт работы пойдет португальскому специалисту на пользу.

Футбол. Лига чемпионов. Матч Рома - ЦСКА
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Футбол. Лига чемпионов. Матч "Рома" - ЦСКА

Что касается "Шахтера", то в 1/16 финала ЛЕ "горняки" прошли израильский "Маккаби" (2:0 на выезде и 1:0 дома) – скромно, но со вкусом. Стоит отметить, что после зимнего перерыва "Шахтер" провел семь официальных матчей, в которых ни разу не был пробит букмекерский "тотал". При этом ни в одной из семи встреч с участием команды Луиша Каштру не прошла ставка "обе забьют". "Шахтер" постепенно вкатывается в сезон и играет достаточно осторожно как в защите, так и в атаке.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу "Ромы" можно поставить с коэффициентом 1,58 (против 5,7 на "Шахтер"). Я, пожалуй, соглашусь с такими раскладами, но рекомендовать ставку на результат все же не буду. Как мы уже убедились, "Шахтер" пока не форсирует события и стремится показывать прагматичный футбол. В отношении "Ромы" можно сказать то же самое – "волки" способны показать яркий и красивый футбол, а могут "засушить" матч и сыграть строго по счету. Предположу, что в предстоящем матче мы с вами увидим два или три забитых гола, а вот в какие ворота – это уже другой вопрос.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,11.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1036)
Теги:
Лига Европы УЕФА, прогноз на футбольный матч

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