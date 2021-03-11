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Теннисист Николоз Басилашвили

Басилашвили сыграет с Федерером в 1/4 финала турнира в Дохе

© AP Photo / Trevor Collens
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (188)
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Басилашвили и Федерер встречались между собой пять лет назад на Australian Open. Тогда победил швейцарский теннисист

ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) вышел в четвертьфинал турнира из серии АТР-250, проходящем в эти дни в Дохе (Катар).

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Во втором круге Басилашвили без особых проблем разобрался с Маликом Жазири (262) из Туниса, победив в двух сетах – 6:2, 6:2. Матч продолжался один час и 17 минут.

Победа над Жазири, конечно же важна для Басилашвили. Выход в 1/4 финала принес грузинскому теннисисту 45 рейтинговых очков и 25 тысяч долларов призовых. Но в этой ситуации более важен соперник, с которым Басилашвили предстоит сыграть в третьем круге турнира. Это Роджер Федерер.

Федерер, который на данный момент занимает шестое место в рейтинге АТР, вернулся на корт спустя 405(!) дней. Швейцарец не выступал с 20 января прошлого года, когда в полуфинале "Australian Open" уступил Новаку Джоковичу.

На турнире в Дохе Федерер стартовал со второго круга, в котором обыграл британца Дэниела Эванса (28) в трех сетах – 7:6, 3:6, 7:5. На корте теннисисты провели почти два с половиной часа, что достаточно много для 39-летнего Федерера. По мнению большинства специалистов, швейцарец играл мощно и творчески, но без привычной скорости.

Басилашвили и Федерер встречались между собой пять лет назад в первом круге все того же Australian Open. Тогда в трех сетах – 6:2, 6:1, 6:2 победил швейцарский теннисист. Сейчас у Басилашвили, возможно, появится шанс взять реванш за то поражение.

Матч между Николозом Басилашвили и Роджером Федерером начнется в 19:00 по тбилисскому времени.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (188)
Теги:
теннис, Николоз Басилашвили

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