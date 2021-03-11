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Грузинский борец греко-римского стиля Гела Болквадзе

Восемь грузинских борцов поборются в Будапеште за лицензии на Олимпиаду

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (189)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210311/251142202/Vosem-gruzinskikh-bortsov-poboryutsya-v-Budapeshte-za-litsenzii-na-Olimpiadu.html

Два грузинских борца уже получили олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира 2019 года, попав в шестерку лучших

ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Восемь борцов сборной Грузии примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Будапеште с 18 по 21 марта, говорится в сообщении Международной федерации борьбы.

В состав сборной Грузии вошли по четыре представителя вольной и греко-римской борьбы. Путевки на Олимпийские игры в Токио получат финалисты соревнований.

Вольная борьба. Гено Петриашвили
photo: GeoWrestling / FB
Гено Петриашвили в четвертый раз стал чемпионом Грузии по вольной борьбе

Состав сборной Грузии по вольной борьбе:

Бека Буджиашвили (-57 кг)
Ладо Хинчегашвили (-65 к)
Автандил Кенчадзе (-74 кг)
Сандро Аминашвили (-86 кг)

Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе:

Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг)
Рамаз Зоидзе (-67 кг)
Гела Болквадзе (-77 кг)
Лаша Гобадзе (-87 кг)

Необходимо отметить, что два грузинских борца уже получили олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира 2019 года, попав в шестерку лучших. Это – Гено Петриашвили (-125 кг, волная борьба), ставший победителем ЧМ, и Якоб Каджая (-130 кг, греко-римская борьба), завоевавший на турнире бронзовую медаль.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа текущего года.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (189)
Теги:
борьба, Олимпийские игры, спорт, Грузия

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