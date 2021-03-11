Восемь грузинских борцов поборются в Будапеште за лицензии на Олимпиаду

Два грузинских борца уже получили олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира 2019 года, попав в шестерку лучших

ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Восемь борцов сборной Грузии примут участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Будапеште с 18 по 21 марта, говорится в сообщении Международной федерации борьбы.

В состав сборной Грузии вошли по четыре представителя вольной и греко-римской борьбы. Путевки на Олимпийские игры в Токио получат финалисты соревнований.

Состав сборной Грузии по вольной борьбе:

Бека Буджиашвили (-57 кг)

Ладо Хинчегашвили (-65 к)

Автандил Кенчадзе (-74 кг)

Сандро Аминашвили (-86 кг)

Состав сборной Грузии по греко-римской борьбе:

Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг)

Рамаз Зоидзе (-67 кг)

Гела Болквадзе (-77 кг)

Лаша Гобадзе (-87 кг)

Необходимо отметить, что два грузинских борца уже получили олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира 2019 года, попав в шестерку лучших. Это – Гено Петриашвили (-125 кг, волная борьба), ставший победителем ЧМ, и Якоб Каджая (-130 кг, греко-римская борьба), завоевавший на турнире бронзовую медаль.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа текущего года.