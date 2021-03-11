"Химки" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа XXII тура РПЛ откроется встречей между "Химками" и "Ростовом". После трети чемпионата подмосковный клуб числился в записных аутсайдерах премьер-лиги. Но с приходом Игоря Черевченко на пост главного тренера "Химки" превратились в крепкого середняка РПЛ – "красно-черные" не проигрывают в чемпионате уже восемь (!) матчей подряд (шесть побед и две ничьи).

Весеннюю часть сезона "Химки" начали победой над тонущей "Уфой" (2:1), после чего последовала нулевая ничья с "Ротором". Игра прошла по принципу – кабы чего не вышло. Оба соперника полностью сосредоточились на обороне, и в результате в матче не было нанесено ни одного удара в створ ворот. Уверен – игра против "Ростова" получится более зрелищной, так как в строй вернутся отбывшие дисквалификацию Трошечкин, Конате и Кухарчук. Все они игроки основы, являющиеся важной составляющей нынешних "Химок".

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — ЦСКА

"Ростов" после зимней паузы еще не выигрывал. Но и не проигрывал. Подопечные Валерия Карпина вырвали на выезде ничью у "Зенита" (2:2), а потом у себя дома не смогли распечатать ворота "Сочи" (0:0), хотя полностью владели игровым и территориальным преимуществом.

В предстоящей игре Карпин не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Хаджикадунича, у которого перебор желтых карточек. Также под вопросом появление на поле Норманна, получившего небольшое повреждение. Зато с первых минут сыграет Байрамян, отбывший дисквалификацию.

Если говорить о предматчевых раскладах, то небольшое преимущество букмекеры отдают "Ростову". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,6 (против 2,9 у хозяев). Оно и понятно. "Ростов" находится выше в таблице РПЛ, да и статистика личных встреч в пользу "желто-синих" - в четырех домашних матчах против "Ростова" "Химки" трижды проиграли не забив и гола. Правда есть одно "но". В первом круге чемпионата подмосковный клуб обыграл ростовчан на выезде 2:0.

Думаю, "Ростов" будет чуть ближе к победе, но при этом меня совершенно не удивит и ничейный исход. Если гости и выиграют, то с минимальной разницей.

Ставка: победа "Ростова" в один мяч или ничья за 1,85.