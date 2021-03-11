22:40 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Ростов

"Химки" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1037)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250128394.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210311/251142929/Khimki---Rostov-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Ростов"

Программа XXII тура РПЛ откроется встречей между "Химками" и "Ростовом". После трети чемпионата подмосковный клуб числился в записных аутсайдерах премьер-лиги. Но с приходом Игоря Черевченко на пост главного тренера "Химки" превратились в крепкого середняка РПЛ – "красно-черные" не проигрывают в чемпионате уже восемь (!) матчей подряд (шесть побед и две ничьи).

Весеннюю часть сезона "Химки" начали победой над тонущей "Уфой" (2:1), после чего последовала нулевая ничья с "Ротором". Игра прошла по принципу – кабы чего не вышло. Оба соперника полностью сосредоточились на обороне, и в результате в матче не было нанесено ни одного удара в створ ворот. Уверен – игра против "Ростова" получится более зрелищной, так как в строй вернутся отбывшие дисквалификацию Трошечкин, Конате и Кухарчук. Все они игроки основы, являющиеся важной составляющей нынешних "Химок".

Футбол. РПЛ. Матч Химки — ЦСКА
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — ЦСКА

"Ростов" после зимней паузы еще не выигрывал. Но и не проигрывал. Подопечные Валерия Карпина вырвали на выезде ничью у "Зенита" (2:2), а потом у себя дома не смогли распечатать ворота "Сочи" (0:0), хотя полностью владели игровым и территориальным преимуществом.

В предстоящей игре Карпин не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Хаджикадунича, у которого перебор желтых карточек. Также под вопросом появление на поле Норманна, получившего небольшое повреждение. Зато с первых минут сыграет Байрамян, отбывший дисквалификацию.

Если говорить о предматчевых раскладах, то небольшое преимущество букмекеры отдают "Ростову". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,6 (против 2,9 у хозяев). Оно и понятно. "Ростов" находится выше в таблице РПЛ, да и статистика личных встреч в пользу "желто-синих" - в четырех домашних матчах против "Ростова" "Химки" трижды проиграли не забив и гола. Правда есть одно "но". В первом круге чемпионата подмосковный клуб обыграл ростовчан на выезде 2:0.

Думаю, "Ростов" будет чуть ближе к победе, но при этом меня совершенно не удивит и ничейный исход. Если гости и выиграют, то с минимальной разницей.

Ставка: победа "Ростова" в один мяч или ничья за 1,85.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1037)
Теги:
клуб "Ростов", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться