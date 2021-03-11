Сенсация – Басилашвили обыграл Федерера на турнире в Катаре

Благодаря выходу в полуфинал турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и почти 37 тысяч долларов призовых

ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) стал автором сенсации на турнире в Дохе (Катар), обыграв в ¼ финала швейцарца Роджера Федерера (6) в трех сетах – 3:6, 6:1, 7:5. Матч продолжался без малого два часа.

Для победы в первом сете Федереру хватило одного брейка в четвертом гейме. Басилашвили мог сделать обратный брейк в следующем же гейме, но швейцарец удержал свою подачу.

После матча с британцем Дэниелом Эвансом, в котором Федерер победил в трех сетах, многие специалисты отметили тот факт, что швейцарец играет все так же мощно и технически грамотно, но без прежней скорости. Это было заметно и во второй партии матча против Басилашвили. Грузинский теннисист по всем пунктам превзошел своего именитого соперника, дважды сумев взять подачу Федерера. Как итог – неожиданные и в то же время закономерные 6:1.

© AFP / SAMER AL-REJJAL, QATAR TENNIS FEDERATION Роджер Федерер

В третьем сете, вплоть до 10 гейма, на корте была абсолютно равная борьба. Именно в этот момент Федерер на подаче Басилашвили заработал матчбол, но реализовать его не сумел. Свою же подачу при счете 5:5 швейцарец проиграл, и Басилашвили оставалось лишь справиться с нервами и взять гейм на своей подаче. В итоге – 7:5 и выход в полуфинал турнира.

"Лично для меня Роджер Федерер лучший теннисист всех времен. Он всегда был моим кумиром. Я очень рад его возвращению на корт, и можно сказать, что сегодня моя мечта осуществилась – я сумел обыграть самого Федерера", - сказал Басилашвили после матча. © AP Photo / Trevor Collens Это случилось: грузинский теннисист впервые победил с июля прошлого года

До сегодняшнего дня Басилашвили и Федерер встречались только один раз. Это произошло пять лет назад в первом круге "Australian Open". Тогда швейцарец одержал уверенную победу 6:2, 6:1, 6:2. Сегодня Басилашвили сумел взять реванш.

Благодаря выходу в полуфинал турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и почти 37 тысяч долларов призовых.

За выход в финал Qatar ExxonMobil Open Басилашвили сыграет с американцем Тейлором Фрицем (33), который в трех сетах 5:7, 6:3, 7:5 обыграл Дениса Шаповалова из Канады.