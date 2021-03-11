00:24 12 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9770
  • 100 RUB4.5088
  • USD3.3241
Поиск
Николоз Басилашвили

Сенсация – Басилашвили обыграл Федерера на турнире в Катаре

© AFP / SAMER AL-REJJAL, QATAR TENNIS FEDERATION
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (79)
200 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0c/251144406.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210311/251143556/Sensatsiya--Basilashvili-obygral-Federera-na-turnire-v-Katare.html

Благодаря выходу в полуфинал турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и почти 37 тысяч долларов призовых

ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) стал автором сенсации на турнире в Дохе (Катар), обыграв в ¼ финала швейцарца Роджера Федерера (6) в трех сетах – 3:6, 6:1, 7:5. Матч продолжался без малого два часа.

Для победы в первом сете Федереру хватило одного брейка в четвертом гейме. Басилашвили мог сделать обратный брейк в следующем же гейме, но швейцарец удержал свою подачу.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Грузинский теннисист прервал серию неудач и выиграл в Катаре

После матча с британцем Дэниелом Эвансом, в котором Федерер победил в трех сетах, многие специалисты отметили тот факт, что швейцарец играет все так же мощно и технически грамотно, но без прежней скорости. Это было заметно и во второй партии матча против Басилашвили. Грузинский теннисист по всем пунктам превзошел своего именитого соперника, дважды сумев взять подачу Федерера. Как итог – неожиданные и в то же время закономерные 6:1.

Роджер Федерер
© AFP / SAMER AL-REJJAL, QATAR TENNIS FEDERATION
Роджер Федерер

В третьем сете, вплоть до 10 гейма, на корте была абсолютно равная борьба. Именно в этот момент Федерер на подаче Басилашвили заработал матчбол, но реализовать его не сумел. Свою же подачу при счете 5:5 швейцарец проиграл, и Басилашвили оставалось лишь справиться с нервами и взять гейм на своей подаче. В итоге – 7:5 и выход в полуфинал турнира.

"Лично для меня Роджер Федерер лучший теннисист всех времен. Он всегда был моим кумиром. Я очень рад его возвращению на корт, и можно сказать, что сегодня моя мечта осуществилась – я сумел обыграть самого Федерера", - сказал Басилашвили после матча.
Теннисист Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Это случилось: грузинский теннисист впервые победил с июля прошлого года

До сегодняшнего дня Басилашвили и Федерер встречались только один раз. Это произошло пять лет назад в первом круге "Australian Open". Тогда швейцарец одержал уверенную победу 6:2, 6:1, 6:2. Сегодня Басилашвили сумел взять реванш.

Благодаря выходу в полуфинал турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и почти 37 тысяч долларов призовых.

За выход в финал Qatar ExxonMobil Open Басилашвили сыграет с американцем Тейлором Фрицем (33), который в трех сетах 5:7, 6:3, 7:5 обыграл Дениса Шаповалова из Канады.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (79)
Теги:
Николоз Басилашвили, теннис

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться