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Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - Олимпия

Торнике Шенгелия оформил первый дабл-дабл за ЦСКА в Евролиге

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210312/251148147/Tornike-Shengeliya-oformil-pervyy-dabl-dabl-za-TsSKA-v-Evrolige.html

Правда, все усилия грузинского нападающего оказались напрасными, потому что в итоге ЦСКА проиграл

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия оформил первый дабл-дабл за ЦСКА в матче Евролиги. В домашней встрече против итальянской "Олимпии" грузинский форвард набрал 20 очков и сделал 10 подборов.

Шенгелия провел на паркете почти 34 минуты и также отметился двумя результативными передачами и четырьмя перехватами. Правда, все усилия грузинского нападающего оказались напрасными. ЦСКА проиграл со счетом 76:84. Для "армейцев" это поражение стало вторым подряд в регулярном чемпионате Евролиги. Более того, благодаря своей победе "Олимпия" сместила ЦСКА со второго места в турнирной таблице.

Стоит также отметить, что ЦСКА обновил один из своих антирекордов, проиграв первую четверть с разницей в 20 очков (10:30). Это худший показатель "армейцев" за всю историю выступления в Евролиге. Неделю назад московский клуб в одной из четвертей уступил турецкому "Анадолу Эфес" 18 очков (13:31).

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет на выезде 19 марта против мадридского "Реала".

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, перейдя из испанской "Басконии". Контракт 29-летнего грузинского баскетболиста с московским клубом рассчитан на три сезона.

Теги:
спорт, баскетбол, ЦСКА, Евролига, Торнике Шенгелия

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