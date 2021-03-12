В Тбилиси пройдет приключенческий забег

Грузинская столица приглашает на весенний марафон в парке Ваке как профессиональных, так и начинающих бегунов

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run пройдет в столичном парке Ваке 11 апреля - принять участие в марафоне длиной в 11 километров могут как профессиональные бегуны, так и любители и начинающие.

"В этом году мы проводим забег на еще более интересном маршруте - на новой, маркированной тбилисской мэрией тропе", - отмечается в анонсе мероприятия в Facebook.

Марафон проводит Федерация горного бега Грузии при поддержке городской службы культуры, образования, спорта и по делам молодежи мэрии Тбилиси.

Tbilisi Adventure Run сертифицирован Международной ассоциацией горного бега ITRA. Ассоциация сертифицирует соревнования по трейлраннингу по всему миру и присваивает им квалификационные баллы ITRA.

Атлеты считают эти баллы основным критерием при выборе соревнований по трейлранингу. Такие баллы можно заработать и на Тбилисском приключенческом забеге. Подробнее об этом здесь.