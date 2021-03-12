Капитан сборной Грузии по дзюдо не выступит на турнире в Тбилиси

Помимо Липартелиани, в тбилисском турнире по разным причинам не примут участие еще несколько ведущих дзюдоистов

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Капитан мужской сборной Грузии по дзюдо и лидер мирового рейтинга в своей весовой категории Варлам Липартелиани (-100 кг) не примет участие в турнире из серии "Большой шлем", который состоится в Тбилиси с 26 по 28 марта.

Разъяснения по этому поводу дал главный тренер национальной команды Лаша Гуджеджиани.

"Безусловно, было бы отлично, если бы Липартелиани смог выйти на татами перед грузинскими болельщиками. Но исходя из регуляций, связанных с пандемией COVID-19, турнир пройдет при пустых трибунах. А это значит, что непосредственно в зале болельщикам не удастся поддержать спортсмена. В связи с этим, мы решили использовать это время для долгосрочного плана подготовки Липартелиани к выступлению на других важных турнирах", - написал Гуджеджиани на официальной Facebook-странице Федерации дзюдо Грузии.

На турнире в Тбилиси сборную Грузии в весовой категории до 100 кг представят: Онисе Санеблидзе, Илья Суламанидзе, Георгий Чиковани и Ниаз Диасамидзе.

Стоит также отметить, что помимо Липартелиани в тбилисском турнире по разным причинам не примут участия еще несколько ведущих дзюдоистов. Это действующий чемпион мира Лухум Чхвимиани (-60 кг, травма), Лука Майсурадзе (-81 кг, ротация состава), Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (оба -90 кг, ротация состава), Гурам Тушишвили (+100 кг, план индивидуальной подготовки).

В общей сложности на домашнем турнире сборная Грузии будет представлена 36 дзюдоистами (28 мужчин – по четыре в каждой весовой категории, и 8 женщин).

Турнир из серии "Большой шлем" пройдет в Тбилиси с 26 по 28 марта. В соревнованиях примут участие 477 дзюдоистов (263 мужчины и 214 женщин) из 81-й страны мира.