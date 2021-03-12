19:55 12 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9770
  • 100 RUB4.5088
  • USD3.3241
Поиск
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал

"Урал" - "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1038)
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0c/251151521.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210312/251151585/Ural---Rotor-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Ротор"

Второй игровой день XXII тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и волгоградским "Ротором". Команды соседствуют в турнирной таблице (12 и 13 место соответственно), но между ними разница в пять очков.

"Урал" не может победить в РПЛ уже пять матчей подряд. Причем в четырех последних встречах "шмели" разошлись миром со своими соперниками. После зимней паузы это были "Краснодар" (2:2) и "Уфа" (0:0).

В предстоящей встрече Юрий Матвеев совершенно точно не сможет рассчитывать на своего центрального защитника Владимира Рыкова, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие травмированных Баклова, Герасимова и Бикфалви.

Футбол. РПЛ. Матч Спартак – Ротор
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" – "Ротор"

Что касается "Ротора", то в последних четырех матчах премьер-лиги клуб из Волгограда одержал три победы и только в последнем туре сыграл вничью 0:0 с "Химками". Благодаря набранным 10 очкам подопечные Александра Хацкевича поднялись со дна турнирной таблицы и передислоцировались в зону стыковых матчей.

Правда, до спасительного 12 места, на котором как раз располагается "Урал", пять очков. Если в предстоящей игре "Ротор" проиграет, то эта дистанция увеличится до восьми баллов. Учитывая календарь волгоградцев ("Ростов", "Локомотив", ЦСКА), с трудом верится, что за восемь оставшихся туров команда сумеет ликвидировать такой отрыв.

Несмотря на кадровые проблемы букмекеры считают "Урал" фаворитом предстоящей игры. На победу "шмелей" можно поставить с коэффициентом 2,17 (против 3,65 у "Ротора"). Но лично мне кажется, что гости сделают все возможное, чтобы зацепиться за очки в Екатеринбурге. Думаю, "Ротор" способен не проиграть.

Ставка: "Ротор" не проиграет за 1,74.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1038)
Теги:
клуб "Урал", Чемпионат России по футболу, футбол, прогноз на футбольный матч

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Волокна маски из полиэстера под микроскопом
Фото масок под микроскопом: какие из них самые эффективные против коронавируса
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Дохе - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться