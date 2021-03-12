"Урал" - "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Ротор"

Второй игровой день XXII тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и волгоградским "Ротором". Команды соседствуют в турнирной таблице (12 и 13 место соответственно), но между ними разница в пять очков.

"Урал" не может победить в РПЛ уже пять матчей подряд. Причем в четырех последних встречах "шмели" разошлись миром со своими соперниками. После зимней паузы это были "Краснодар" (2:2) и "Уфа" (0:0).

В предстоящей встрече Юрий Матвеев совершенно точно не сможет рассчитывать на своего центрального защитника Владимира Рыкова, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие травмированных Баклова, Герасимова и Бикфалви.

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" – "Ротор"

Что касается "Ротора", то в последних четырех матчах премьер-лиги клуб из Волгограда одержал три победы и только в последнем туре сыграл вничью 0:0 с "Химками". Благодаря набранным 10 очкам подопечные Александра Хацкевича поднялись со дна турнирной таблицы и передислоцировались в зону стыковых матчей.

Правда, до спасительного 12 места, на котором как раз располагается "Урал", пять очков. Если в предстоящей игре "Ротор" проиграет, то эта дистанция увеличится до восьми баллов. Учитывая календарь волгоградцев ("Ростов", "Локомотив", ЦСКА), с трудом верится, что за восемь оставшихся туров команда сумеет ликвидировать такой отрыв.

Несмотря на кадровые проблемы букмекеры считают "Урал" фаворитом предстоящей игры. На победу "шмелей" можно поставить с коэффициентом 2,17 (против 3,65 у "Ротора"). Но лично мне кажется, что гости сделают все возможное, чтобы зацепиться за очки в Екатеринбурге. Думаю, "Ротор" способен не проиграть.

Ставка: "Ротор" не проиграет за 1,74.