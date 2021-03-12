"Арсенал" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" продолжает прозябать внизу турнирной таблицы РПЛ. В прошлые выходные "канониры" проиграли в чемпионате в пятый раз подряд, на сей раз "Локомотиву" (0:3). При этом забить тульский клуб не может уже в семи (!) поединках кряду. Дмитрий Парфенов пока сохраняет за собой пост главного тренера команды, но кресло под украинским специалистом уже нещадно раскачивается. Не исключено, что в случае поражения от ЦСКА чаша терпения руководства "Арсенала" может переполниться.

Одна из главных проблем "канониров" заключается в том, что после пропущенного гола команда сразу начинает "плыть". После зимнего перерыва "Арсенал" пропустил от "Сочи" четыре гола за 16 минут, а "железнодорожники" уложили свои три мяча в 14 минут.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Футбол. Кубок России. Матч "Зенит" – "Арсенал"

ЦСКА в этом сезоне бьется за чемпионство. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет всего два очка. Уже по итогам отчетного тура, при определенном стечении обстоятельств, "армейцы" могут выйти на первое место.

В первом матче весенней части РПЛ подопечные Виктора Гончаренко уступили "Локомотиву" в столичном дерби 0:2. Проиграли "армейцы" по делу – было слишком много индивидуального брака, а реализация моментов просто ужасающей. Но ЦСКА исправился в игре с "Ахматом", обыграв команду из Грозного 2:0 в образцово-показательном стиле. Рондон отметился голом и результативной передачей, а вся команда великолепно сыграла в обороне, не позволив "Ахмату" нанести ни одного удара в створ ворот.

В матче против "Локомотива" "Арсенал" хоть и проиграл всухую, но пару-тройку моментов для взятия ворот имел. Подвела реализация. Безголевая серия "канониров" должна когда-нибудь прерваться. И мне кажется, что это произойдет в игре против ЦСКА. Но это не значит, что хозяева сумеют зацепиться за очки. У туляков худшая оборона в чемпионате (37 мячей в 21 игре). ЦСКА вполне по силам огорчить "Арсенал" как минимум дважды. Поэтому рискну предположить, что в предстоящей встрече мы с вами увидим достаточное количество голов.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 гола за 2,1.