Басилашвили вышел в финал теннисного турнира в Катаре

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) вышел в финал турнира из серии АТР-250 в Дохе (Катар).

В полуфинальном матче Басилашвили в двух сетах 7:6, 6:1 обыграл американца Тейлора Фрица (33). Встреча продолжалась один час и 16 минут.

Для Басилашвили это будет первый финал АТР турнира с июля 2019 года. Тогда грузинский теннисист победил в Гамбурге, обыграв в решающем матче россиянина Андрея Рублева в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3.

Кстати, соперники могли сыграть и в финале нынешнего турнира, но испанец Роберто Баутиста-Агут (13) обыграл Рублева в двух партиях с одинаковым счетом 6:3.

Между собой Басилашвили и Баутиста-Агут встречались уже четыре раза, и пока испанец ведет 3:1. Последний раз теннисисты пересекались на турнире в Гамбурге в сентябре прошлого года. Тогда Басилашвили уступил в двух партиях 4:6, 3:6.

Благодаря выходу в финал Qatar ExxonMobil Open Басилашвили заработал 150 рейтинговых очков и 51 тысячу долларов призовых. С уверенностью можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник, Басилашвили вернется в топ-40 сильнейших теннисистов мира.