"Динамо" Москва – "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа второго игрового дня XXII тура российского чемпионата завершится московским дерби между "Динамо" и "Спартаком". "Бело-голубые" находятся всего в одном очке от зоны еврокубков, а "красно-белые" отстают от лидирующего "Зенита" на четыре балла. Интрига, как вы понимаете, присутствует в изрядном количестве.

Кстати, совсем недавно, чуть меньше месяца назад, команды встречались в Кубке России и тогда сильнее было "Динамо", победившее 2:0. Вообще, в нынешнем календарном году команда Сандро Шварца еще не проигрывала. После кубковой баталии со "Спартаком", "динамовцы" обыграли в РПЛ "Ахмат" (2:1), после чего в эконом-режиме разобрались с "Тамбовом" (2:0).

Что касается "Спартака", то через неделю после поражения от "Динамо" подопечные Тедеско провалили уже встречу в рамках премьер-лиги. На своем поле "народная команда" по всем статьям уступила "Рубину" (0:2). Две осечки на старте весенней части сезона были сглажены в прошлом туре, когда москвичи камня на камне не оставили от "Краснодара", разгромив "быков" 6:1. В этом матче "Спартак" сыграл в три центральных защитника и смена тактики принесла свои плоды.

В предстоящей игре вряд ли стоит ожидать такого голевого пиршества. "Динамо" более организованная команда, чем "Краснодар". Хотя и у "бело-голубых" случаются провалы в обороне, как это было в ряде случаев – с ЦСКА (1:3), с "Ростовом" (1:4) и "Зенитом" (1:3). Но в субботу в Москве снова обещают минусовую температуру. При холодной погоде, на вязком поле вряд ли стоит ожидать голевой феерии со стороны гостей. Даже несмотря на приличную линию атаки. Практически не сомневаюсь в том, что "Спартак" забьет, но не более двух голов. Таков мой прогноз на столичное дерби.

Ставка: "Спартак" забьет один или два гола за 1,64.