"Уфа" – "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

После того, как тульский "Арсенал" обыграл ЦСКА 2:1, "Уфа" из зоны стыковых матчей опустилась в зону прямого вылета РПЛ. Приход Рашида Рахимова на пост главного тренера башкирской команды пока не приносит долгожданных положительных результатов. А до окончания чемпионата остается уже не так много времени.

После возобновления премьер-лиги "Уфа" провела два матча на выезде – проиграла "Химкам" (1:2) и расписала мировую с "Уралом" (0:0). В той ситуации, в какой оказались "горожане", даже одно очко для них на вес золота, но этого пока слишком мало. Не прибавляет оптимизма болельщикам и календарь уфимцев. В ближайших четырех турах им предстоит сыграть с "Рубином", "Локомотивом", "Динамо" и "Ахматом".

© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"

Вторую часть чемпионата "Рубин" начал просто великолепно. Подопечные Леонида Слуцкого сначала на выезде обыграли "Спартак" (2:0), после чего дома взяли верх над действующим чемпионом "Зенитом" (2:1). В обоих матчах вновь блистал полузащитник сборной Грузии – Хвича Кварацхелия.

Плотность турнирной таблицы РПЛ настолько высока, что в случае третьей победы подряд "Рубин" может подняться в зону еврокубков. Естественно, многое будет зависеть от результатов в других матчах, но сам факт. Правда, будет сделать это не так просто. Поле в Уфе искусственное, да еще придется играть при минусовой температуре. Не самые лучшие условия для того, чтобы продемонстрировать лучший футбол.

Почти уверен, что "Рубин" не проиграет "Уфе", уж слишком разнится класс команд на данный момент. Но если гости и увезут из Башкирии три очка, то победа будет минимальной – с перевесом в один мяч. "Уфа" будет биться до последнего, потому что отступать дальше уже некуда.

Ставка: победа "Рубина" в один мяч или ничья за 1,76.