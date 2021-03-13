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Теннисист Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили стал победителем турнира в Катаре

© AFP / WILLIAM WEST
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (190)
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Для Басилашвили это четвертый успех в карьере на турнирах из серии АТР – до этого он дважды побеждал в Гамбурге и в Пекине

ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР), стал победителем турнира из серии АТР-250 в Дохе (Катар) – Qatar ExxonMobil Open.

Николоз Басилашвили
© AFP / SAMER AL-REJJAL, QATAR TENNIS FEDERATION
Сенсация – Басилашвили обыграл Федерера на турнире в Катаре

В финале грузинский теннисист в двух сетах – 7:6, 6:2 – обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (13). Матч продолжался ровно полтора часа.

"Когда я прилетел в Доху, я и предположить не мог, что выиграю турнир. Я очень рад своему выступлению здесь. Хочу поблагодарить Роберто, который очень хорошо провел матч. Победителем мог стать любой из нас. Также я бы хотел сказать слова благодарности организаторам турнира и моей команде", – сказал Басилашвили по завершении матча.

После этого теннисист обратился к организаторам с просьбой сказать несколько слов на грузинском языке.

"Лука (сын Басилашвили – ред.), хочу чтобы ты помнил – ты самый дорогой для меня человек. Я тебя очень люблю и скучаю. Хочу поблагодарить всех болельщиков в Грузии, которые поддерживали и переживали за меня. Большое спасибо!" – добавил он.

Благодаря победе на турнире в Катаре Басилашвили заработал 250 рейтинговых очков и почти 70 тысяч долларов призовых. Однозначно можно сказать, что в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник, 15 марта, Басилашвили поднимется на несколько позиций и вернется в топ-40 сильнейших теннисистов мира.

Для Басилашвили это четвертый успех в карьере на турнирах из серии АТР. До этого он дважды побеждал в Гамбурге (2018, 2019) и в Пекине (2018).

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (190)
Теги:
Катар, теннис, Николоз Басилашвили

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