"Локомотив" – "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Завершать программу XXII тура российской премьер-лиги будет матч в Москве между "Локомотивом" и "Сочи". На мой взгляд – это одно из самых интригующих противостояний отчетного тура.

"Сочи" не проигрывает и не пропускает в РПЛ уже на протяжении пяти матчей подряд. У "барсов" было четыре виктории кряду, и лишь в прошлом туре подопечные Владимира Федотова оступились на выезде в Ростове, сыграв вничью 0:0. Да, не выиграли, но и сопернику ничего не позволили сделать у своих ворот. Все эти результаты позволили "Сочи" закрепиться в зоне еврокубков. Да и от лидирующего "Зенита" отставание всего пять очков.

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev Футбол. РПЛ. Матч "Сочи" — "Ростов"

Концовку первой части чемпионата "Локомотив" с треском провалил. "Железнодорожники" проиграли "Краснодару" (0:5) и "Зениту" (2:3). Однако перерыв пошел на пользу команде Николича. Была проведена неплохая работа над ошибками, и весеннюю часть РПЛ "Локо" начал очень уверенно. Сначала в столичном дерби был обыгран ЦСКА (2:0), а потом и тульский "Арсенал" (3:0).

Кстати, в первом круге "Локомотив" уступил "Сочи" на выезде 1:2. Если же посмотреть на статистику личных встреч соперников, то здесь полное равенство – у каждого из клубов по одной победе и ничья. В предстоящей встрече букмекеры отдают явное преимущество хозяевам поля, но от прогноза на результат я воздержусь. Обе команды находятся в отличной форме, и исход встречи может решить любой незначительный нюанс. При этом не думаю, что клубы станут отсиживаться в обороне. Наверняка, моменты возникнут и у одних, и у других ворот. С реализацией у команд все в порядке, поэтому жду обмена голами.

Ставка: обе команды забьют за 2,06.