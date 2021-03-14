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Футбол. Лига чемпионов. Матч Локомотив – Бавария

"Локомотив" – "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1042)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Сочи"

Завершать программу XXII тура российской премьер-лиги будет матч в Москве между "Локомотивом" и "Сочи". На мой взгляд – это одно из самых интригующих противостояний отчетного тура.

"Сочи" не проигрывает и не пропускает в РПЛ уже на протяжении пяти матчей подряд. У "барсов" было четыре виктории кряду, и лишь в прошлом туре подопечные Владимира Федотова оступились на выезде в Ростове, сыграв вничью 0:0. Да, не выиграли, но и сопернику ничего не позволили сделать у своих ворот. Все эти результаты позволили "Сочи" закрепиться в зоне еврокубков. Да и от лидирующего "Зенита" отставание всего пять очков.

Футбол. РПЛ. Матч Сочи — Ростов
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
Футбол. РПЛ. Матч "Сочи" — "Ростов"

Концовку первой части чемпионата "Локомотив" с треском провалил. "Железнодорожники" проиграли "Краснодару" (0:5) и "Зениту" (2:3). Однако перерыв пошел на пользу команде Николича. Была проведена неплохая работа над ошибками, и весеннюю часть РПЛ "Локо" начал очень уверенно. Сначала в столичном дерби был обыгран ЦСКА (2:0), а потом и тульский "Арсенал" (3:0).

Кстати, в первом круге "Локомотив" уступил "Сочи" на выезде 1:2. Если же посмотреть на статистику личных встреч соперников, то здесь полное равенство – у каждого из клубов по одной победе и ничья. В предстоящей встрече букмекеры отдают явное преимущество хозяевам поля, но от прогноза на результат я воздержусь. Обе команды находятся в отличной форме, и исход встречи может решить любой незначительный нюанс. При этом не думаю, что клубы станут отсиживаться в обороне. Наверняка, моменты возникнут и у одних, и у других ворот. С реализацией у команд все в порядке, поэтому жду обмена голами.

Ставка: обе команды забьют за 2,06.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1042)
Теги:
спорт, прогноз на футбольный матч

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