Главный тренер сборной Грузии по регби: мы и Испания – фавориты турнира

В первом туре нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций сборная Испании не играла, а грузинские регбисты победили Португалию

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Сборная Грузии по регби провела капитанскую тренировку перед матчем с Испанией, который состоится в Мадриде в рамках Кубка европейских наций. После тренировки главный тренер "лелос" Леван Маисашвили прокомментировал предстоящую встречу.

"К матчам против Грузии все команды готовятся в особенном режиме. В последнее время сборная Испании преобразилась в хорошую команду. Вместе с нами – испанцы фавориты турнира. Наш тренерский штаб к предстоящей игре готовит 32 регбистов, так как мы обязательно прибегнем к ротации состава – это естественный процесс. Шанс сыграть, по возможности, должны получить все игроки", - сказал Маисашвили пресс-службе Союза регби Грузии.

Georgian Rugby / FB Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды

Также наставник "лелос" сравнил сильные стороны Испании и Грузии.

"Испанцы могут быстро играть руками. Наше преимущество - это опыт, высокий темп и лучшая физическая подготовка. Мы гораздо лучше сможем провести два тайма и сможем заставить соперника играть в наше регби", - отметил Маисашвили.

Сборные Грузии и Испании встречались между собой 21 раз. В 17 матчах победу праздновали "лелос", трижды сильнее были испанцы, и только однажды соперники расписали мировую.

В первом туре нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций сборная Испании не играла, а грузинские регбисты победили Португалию с бонусным очком (29:16) и возглавили турнирную таблицу.

Матч между сборными Испании и Грузии пройдет 14 марта в Мадриде и начнется в 15:45 по тбилисскому времени.