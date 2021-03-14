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Тренировка сборной Грузии по регби в Испании

Главный тренер сборной Грузии по регби: мы и Испания – фавориты турнира

photo : Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (175)
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В первом туре нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций сборная Испании не играла, а грузинские регбисты победили Португалию

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Сборная Грузии по регби провела капитанскую тренировку перед матчем с Испанией, который состоится в Мадриде в рамках Кубка европейских наций. После тренировки главный тренер "лелос" Леван Маисашвили прокомментировал предстоящую встречу.

"К матчам против Грузии все команды готовятся в особенном режиме. В последнее время сборная Испании преобразилась в хорошую команду. Вместе с нами – испанцы фавориты турнира. Наш тренерский штаб к предстоящей игре готовит 32 регбистов, так как мы обязательно прибегнем к ротации состава – это естественный процесс. Шанс сыграть, по возможности, должны получить все игроки", - сказал Маисашвили пресс-службе Союза регби Грузии.

Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды
Georgian Rugby / FB
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды

Также наставник "лелос" сравнил сильные стороны Испании и Грузии.

Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"Испанцы могут быстро играть руками. Наше преимущество - это опыт, высокий темп и лучшая физическая подготовка. Мы гораздо лучше сможем провести два тайма и сможем заставить соперника играть в наше регби", - отметил Маисашвили.

Сборные Грузии и Испании встречались между собой 21 раз. В 17 матчах победу праздновали "лелос", трижды сильнее были испанцы, и только однажды соперники расписали мировую.

В первом туре нынешнего розыгрыша Кубка европейских наций сборная Испании не играла, а грузинские регбисты победили Португалию с бонусным очком (29:16) и возглавили турнирную таблицу.

Матч между сборными Испании и Грузии пройдет 14 марта в Мадриде и начнется в 15:45 по тбилисскому времени.

Темы:
Новости грузинского регби (175)
Теги:
Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, регби, Грузия

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