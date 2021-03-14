Поздравления с победой в адрес Николоза Басилашвили не иссякают

Грузинского теннисиста поздравили с победой на турнире как простые болельщики, так и представители властей страны

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Победа первой ракетки Грузии Николоза Басилашвили на престижном турнире в Дохе (Катар) буквально взорвала грузинский сегмент Сети.

Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) стал победителем турнира из серии АТР-250 в Дохе (Катар) – Qatar ExxonMobil Open.

Новостью о победе делились как рядовые пользователи, так и грузинские политики.

"Поздравляю! Николоз Басилашвили - победитель международного турнира в Дохе! Первая ракетка Грузии победил испанца Роберто Баутиста Агута в финале турнира в Дохе и завоевал еще один титул", - написал премьер через несколько минут после завершения встречи.

С победой на турнире в Дохе теннисиста поздравил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Очередная победа Николоза Басилашвили - грузинский теннисист выиграл турнир в Дохе. Поздравляю Нику Басилашвили и всю Грузию с этим большим успехом", - написал Каха Каладзе на своей странице в Facebook.

"Ника, ты лучший", "Ника, ты заслужил эту победу", "В Дохе развевается грузинский флаг. Спасибо, Ника", "Он сделал это. Басил - мы тебя любим", - пишут пользователи соцсетей.

В финале грузинский теннисист в двух сетах – 7:6, 6:2 – обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (13). Матч продолжался ровно полтора часа. В ходе турнира Басилашвили победил легенду тенниса - Роджера Федерера.

Благодаря победе на турнире в Катаре Басилашвили заработал 250 рейтинговых очков и почти 70 тысяч долларов призовых, а также улучшил свои показатели в рейтинге.