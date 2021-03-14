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Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

Кварацхелия помог "Рубину" выиграть в матче чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (136)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210314/251165330/Kvaratskheliya-pomog-Rubinu-vyigrat-v-matche-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Для Кварацхелия гол в ворота "Уфы" стал третьим в составе "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ, а голевая передача – восьмой по счету

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия внес существенный вклад в победу "Рубина" над "Уфой" (3:0) в рамках XXII тура РПЛ. На счету грузинского хавбека гол и результативная передача.

На 30 минуте встречи Кварацхелия отдал пас на Дениса Макарова, который открыл счет красивейшим ударом из-за пределов штрафной площади. А в концовке первого тайма отличился уже сам Кварацхелия, воспользовавшись точной передачей Михаила Костюкова.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Последний гол в составе "Рубина" забил Илья Самошников, разыграв нехитрую стенку с Макаровым. Именно последний и был признан лучшим игроком матча.

Для Кварацхелия гол в ворота "Уфы" стал третьим в составе "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ, а голевая передача – восьмой по счету.

Что касается "Рубина", то после зимней паузы казанский клуб выиграл все три матча в чемпионате России. В XXII турах подопечные Леонида Слуцкого набрали 37 очков, поднялись на пятую строчку в турнирной таблице и уступают "Сочи", расположившемуся в зоне еврокубков, только по дополнительным показателям.

Темы:
Грузинские футболисты в России (136)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол

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