Кварацхелия помог "Рубину" выиграть в матче чемпионата России по футболу

Для Кварацхелия гол в ворота "Уфы" стал третьим в составе "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ, а голевая передача – восьмой по счету

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия внес существенный вклад в победу "Рубина" над "Уфой" (3:0) в рамках XXII тура РПЛ. На счету грузинского хавбека гол и результативная передача.

На 30 минуте встречи Кварацхелия отдал пас на Дениса Макарова, который открыл счет красивейшим ударом из-за пределов штрафной площади. А в концовке первого тайма отличился уже сам Кварацхелия, воспользовавшись точной передачей Михаила Костюкова.

Последний гол в составе "Рубина" забил Илья Самошников, разыграв нехитрую стенку с Макаровым. Именно последний и был признан лучшим игроком матча.

Для Кварацхелия гол в ворота "Уфы" стал третьим в составе "Рубина" в текущем розыгрыше РПЛ, а голевая передача – восьмой по счету.

Что касается "Рубина", то после зимней паузы казанский клуб выиграл все три матча в чемпионате России. В XXII турах подопечные Леонида Слуцкого набрали 37 очков, поднялись на пятую строчку в турнирной таблице и уступают "Сочи", расположившемуся в зоне еврокубков, только по дополнительным показателям.