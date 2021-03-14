Сборная Грузии по регби обыграла Испанию в Кубке европейских наций

Следующий матч в Кубке европейских наций сборная Грузии проведет против России, игра состоится 20 марта в Калининграде

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби обыграла в Мадриде команду Испании 25:19 во втором туре Кубка европейских наций.

На счету подопечных Левана Маисашвили три удачные попытки, два штрафных удара и две реализации.

Начало встречи получилось очень ярким. Грузины вышли вперед уже на четвертой минуте после удачного прорыва Торнике Джалагония. Реализацию, как и все последующие штрафные, на свой счет записал Тедо Абжандадзе.

Однако счет 7:0 на табло продержался всего несколько минут. Буквально в следующей же атаке испанцы ответили своей удачной попыткой и реализацией.

В оставшееся время первого тайма соперники обменялись точными ударами со штрафных, и на перерыв команды ушли при счете 10:10.

В самом начале второго тайма хозяева вышли вперед после штрафного удара в исполнении Гемеша. "Лелос" ответили попыткой Аки Табуцадзе без реализации.

После этого в игре наступило небольшое затишье – инициатива переходила от одной команды к другой, но без активных действий.

Оставшиеся очки соперники заработали за восемь минут – с 59 по 67. За это время испанцы забили два штрафных, оба на счету Брэдли Линклейтера, а сборная Грузии оформила еще одну попытку (Джаба Брегвадзе), штрафной и реализацию.

Встреча в Мадриде стала 22 по счету между сборными Грузии и Испании. "Лелос" выиграли 18 матчей, трижды проиграли, и один раз была зафиксирована ничья.

После победы над испанцами сборная Грузии упрочила лидерство в турнирной таблице, набрав девять очков. На втором месте Румыния (5), а замыкает тройку лидеров Россия (4).

Следующий матч в Кубке европейских наций сборная Грузии проведет против России. Игра состоится 20 марта в Калининграде.