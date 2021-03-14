Грузинский сумоист начал весенний турнир с поражения

Во второй день турнира Тотиносин встретится с шестым маэгасирой Востока – Тамаваси, счет личных встреч – 20:9 в пользу Горгадзе

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, проиграл свой первый поединок на весеннем Хару басё, стартовавшем в Кокугикане (Токио).

В первый день соревнований Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, уступил шестому маэгасире Запада – Итинодзё. Монгольский сумоист – самый тяжелый сэкитори турнира. Его вес составляет два центнера. Итинодзё получил в правосторонней стойке миги-йоцу левосторонний захват хидари-уватэ и удачно провел бросок-уватэнагэ.

После этого поражения счет в очном противостоянии соперников стал 16:8 в пользу грузинского спортсмена.

Во второй день турнира Тотиносин встретится с шестым маэгасирой Востока – Тамаваси. Счет личных встреч – 20:9 в пользу Горгадзе.

Первый турнир сезона, январский Хацу басё, Тотиносин завершил с отрицательным балансом (4:11). Из-за этого грузинский сумоист потерял несколько мест в рейтинге и с позиции четвертого маэгасиры Востока был назначен седьмым маэгасирой Востока.