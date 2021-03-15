Капитан сборной Грузии по регби: мы могли сыграть лучше

Сборная Грузии одержала в Кубке европейских наций вторую победу и возглавила турнирную таблицу. Следующий матч на турнире 20 марта "лелос" сыграют с Россией в Калининграде

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Капитан сборной Грузии по регби Мераб Шарикадзе считает, что несмотря на победу над сборной Испании (25:19) в матче чемпионата Европы, "лелос" сыграли не самым лучшим образом.

"Для того, чтобы команда развивалась, нам нужно быть самокритичными. Мы могли сыграть лучше и для этого у нас были хорошие моменты – некоторые мы использовали, некоторые не смогли. Испания – крепкая команда. С тех пор, как я выступаю за сборную, не помню, чтобы мы легко побеждали в выездных матчах против испанцев. Думаю, у них одна из лучших команд в этом розыгрыше Кубка европейских наций. Никому не будет просто играть с ними в Испании", – приводит слова Шарикадзе пресс-службе Союза регби Грузии.

photo: Georgian Rugby / FB Сборная Грузии по регби, матч с Испанией

В аналогичном ключе высказался и главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили.

"Как только нам удавалось добиться преимущества, наши же ошибки начинали нам мешать. Мы сделали шаг вперед, но проблемы в игре еще есть. Отсюда и такое количество штрафных во втором тайме. Мы продолжим работать над ошибками – это процесс, требующий времени. Игра получилась очень сложной, но главное – мы победили", – сказал Маисашвили.

Сборная Грузии одержала в Кубке европейских наций вторую победу и возглавила турнирную таблицу, набрав 9 очков. В первом матче, который состоялся неделю назад, "лелос" обыграли на выезде Португалию со счетом 29:16.

Следующий матч на турнире сборная Грузии вновь проведет на выезде. 20 марта "лелос" сыграют с Россией в Калининграде.