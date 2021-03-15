"Динамо" Тбилиси в сумасшедшем столичном дерби обыграло "Сабуртало"

Благодаря этой победе динамовцы Тбилиси набрали семь очков и вышли на третье место в турнирной таблице

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. В рамках четвертого тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси в невероятном столичном дерби обыграло "Сабуртало" со счетом 4:3.

Команды начали встречу без раскачки и уже на пятой минуте динамовцы вышли вперед после точного удара Зорана Марушича. Для того, чтобы сравнять счет, номинальным гостям понадобилось 11 минут. Отличился Шота Ноникашвили. Оба мяча были забиты головой, после навесов в штрафную площадь.

Равенство в счете нарушил все тот же Марушич, воспользовавшись ошибкой центральных защитников "Сабуртало". И все же последнее слово в первом тайме осталось за гостями – Ноникашвили оформил дубль.

После перерыва команды продолжили штамповать голы, не уместившиеся в первую половину. Георгий Габедава реализовал пенальти и в третий раз за матч вывел "Динамо" вперед. По сценарию первого тайма "Сабуртало" должно было сравнять счет, но Георгий Папава нарушил логический ход событий, мощно пробив из-за пределов штрафной площади. Гол получился на загляденье. Через две минуты гости сократили отставание до одного мяча, отличился Юрий Табатадзе, но на большее "Сабуртало" не хватило.

Благодаря этой победе динамовцы Тбилиси набрали семь очков и вышли на третье место в турнирной таблице, опередив как раз "Сабуртало". Лидерами Национальной лиги являются "Дила" (Гори) и "Динамо" (Батуми), набравшие по 10 очков.

Четвертый тур чемпионата завершится 15 марта матчем между тбилисским "Локомотивом" и кобулетской "Шукурой".