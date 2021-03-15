Николоз Басилашвили вернулся в топ-40 сильнейших теннисистов мира

Наивысшую позицию в рейтинге АТР грузинский теннисист занимал в мае-июле 2019 года, поднявшись на 16 место

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили поднялся на шесть позиций в обновленном рейтинге АТР, переместившись с 42 на 36 место. На счету грузинского теннисиста 1 645 очков.

В минувшую субботу Басилашвили выиграл турнир АТР в Дохе (Катар), где заработал 250 рейтинговых очков и 70 тысяч долларов призовых. В финале грузин в двух сетах (7:6, 6:2) обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута

Прошлый год для Басилашвили получился неудачным. Он начал сезон на 26 позиции в рейтинге АТР, а завершил – на 40-й. К тому же из 17 проведенных матчей, Басилашвили победил только в четырех, проиграв, в общей сложности, девять (!) встреч подряд.

Нынешний сезон Басилашвили начал с двух побед на турнире в Анталье, но в 1/4 финала уступил Алексу де Минуару из Австралии. После этого грузинский теннисист выдал серию из четырех поражений подряд, вплоть до турнира в Катаре.

Победа в Катаре стал для Басилашвили четвертой на турнирах из серии АТР. Ранее он дважды выигрывал турнир в Гамбурге (2018, 2019) и один раз в Пекине (2018).

Николоз Басилашвили стал победителем турнира в Катаре >>

Наивысшую позицию в рейтинге АТР Басилашвили занимал в мае-июле 2019 года, поднявшись на 16 место. За свою профессиональную карьеру грузинский теннисист заработал почти шесть миллионов долларов призовых.

Что касается лидера рейтинга АТР, то им по-прежнему остается серб Новак Джокович (12 008 очков). На второе место вышел россиянин Даниил Медведев (9 940), опередивший испанца Рафаэля Надаля (9 670).