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Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Снова неудачный старт – Тотиносин терпит второе поражение на Хару басё

© AFP / JIJI PRESS
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (193)
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В третий день Хацу басё Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока – Котоновакой

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) потерпел на старте весеннего Хацу басё, проходящего в Токио, второе поражение подряд.

Тотиносин получил второй черный шар, уступив самому возрастному борцу высшего дивизиона макуути 36-летнему Тамаваси. Монгольский сумоист находится в ранге шестого маэгасиры Востока.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня спортсмены встречались 29 раз и в 20 случаях победу праздновал Тотиносин.

В третий день Хацу басё Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока – Котоновакой.

Хацу басё продлится до 28 марта.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (193)
Теги:
Леван Горгадзе, сумо

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