Снова неудачный старт – Тотиносин терпит второе поражение на Хару басё

В третий день Хацу басё Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока – Котоновакой

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) потерпел на старте весеннего Хацу басё, проходящего в Токио, второе поражение подряд.

Тотиносин получил второй черный шар, уступив самому возрастному борцу высшего дивизиона макуути 36-летнему Тамаваси. Монгольский сумоист находится в ранге шестого маэгасиры Востока.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня спортсмены встречались 29 раз и в 20 случаях победу праздновал Тотиносин.

В третий день Хацу басё Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, встретится с восьмым маэгасирой Востока – Котоновакой.

Хацу басё продлится до 28 марта.