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Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК Реал

"Реал" Мадрид – "Аталанта": прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1043)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210315/251176010/Real-Madrid--Atalanta-prognoz-na-match-18-finala-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Реал" Мадрид и "Аталанта"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся три недели назад в Бергамо, "Реал" с минимальным счетом (1:0) обыграл "Аталанту". В роли спасителя "королевского клуба" выступил Менди, забивший в самой концовке встречи. При этом необходимо отметить, что с 17 минуты итальянцы играли в меньшинстве. Своих партнеров по команде подвел Ремо Фройлер, получивший прямую красную карточку за фол последней надежды.

Конечно, гостевая победа это хорошо. Но вряд ли минимальный перевес позволит "Реалу" чувствовать себя совершенно спокойно в преддверии ответной игры. Тем более, что после матча в Бергамо подопечные Зидана провели три не самых лучших встречи в "примере". С "Сосьедадом" и "Атлетико" мадридский клуб сыграл вничью 1:1, а в последнем туре Карим Бензема лишь в компенсированное арбитром время вырвал победу в противостоянии с "Эльче" (2:1). К тому же в Мадриде из-за дисквалификации не сыграет Каземиро – одна из ключевых фигур нынешнего "Реала".

Что касается "Аталанты", то команда Гасперини после рандеву с "Реалом" успела провести в "серии А" четыре матча, три из которых уверенно выиграла. Осечка произошла только во встрече с "Интером" (0:1), который сейчас вряд ли кому под силу остановить. Кстати, из 10 последних игр "Аталанта" не смогла забить только трижды – "Реалу", "Интеру" и "Наполи" в Кубке Италии.

Не сомневаюсь в том, что "Аталанта" выйдет на поле в Мадриде в боевом настрое – для итальянцев еще далеко не все потеряно. В хорошей форме находятся игроки атаки – Пашалич-Мюриэль-Госене. Из 10 последних голов "Аталанты" шесть на счету этого трио. Почти уверен, что и в Мадриде они сумеют придумать что-нибудь интересное. Не берусь предсказывать исход противостояния, но, играя в равных составах, гости наверняка сумеют забить. Но и "Реалу" для продолжения борьбы нужно искать счастья у чужих ворот.

Ставка: обе команды забьют за 1,63.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1043)
Теги:
ФК "Реал" (Мадрид), Лига чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол

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