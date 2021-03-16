Назван состав сборной Испании по футболу на матч против Грузии

Сборная Грузии сыграет с испанцами в Тбилиси 28 марта в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике определился с теми футболистами, которые будут вызваны в состав команды на отборочный матч ЧМ-2022 против Грузии, сообщает официальный Twitter испанской сборной.

В состав из 24 футболистов вошли четыре дебютанта: Педри ("Барселона"), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Брайан Хиль ("Эйбар", Испания) и Педро Порро ("Спортинг", Португалия).

Состав сборной Испании на отборочные матчи ЧМ-2022:

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Унай Симон ("Атлетик", Бильбао).

Защитники: Педро Порро ("Спортинг", Португалия), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Серхио Рамос ("Реал", Мадрид), Диего Льоренте ("Лидс", Англия), Иньиго Мартинес ("Атлетик", Бильбао), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль", Англия), Маркос Льоренте ("Атлетико", Мадрид), Серхио Канальес ("Бетис", Севилья), Коке ("Атлетико", Мадрид), Фабиан Руис ("Наполи", Италия), Педри ("Барселона").

Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Микель Оярсабаль ("Реал", Сосьедад), Альваро Мората ("Ювентус", Италия), Брайан Хиль ("Эйбар"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг", Германия).

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Испании начнет 25 марта домашним матчем против Греции. Через три дня "Фурия Роха" приедет в Тбилиси, а 31 марта вновь сыграет дома с Косово.