10:46 16 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9609
  • 100 RUB4.5435
  • USD3.3204
Поиск
Сборная Испании по футболу

Назван состав сборной Испании по футболу на матч против Грузии

© AFP / CRISTINA QUICLER
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Сборная Грузии по футболу (195)
6110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251182152.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210316/251179207/Nazvan-sostav-sbornoy-Ispanii-po-futbolu-na-match-protiv-Gruzii.html

Сборная Грузии сыграет с испанцами в Тбилиси 28 марта в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике определился с теми футболистами, которые будут вызваны в состав команды на отборочный матч ЧМ-2022 против Грузии, сообщает официальный Twitter испанской сборной.

В состав из 24 футболистов вошли четыре дебютанта: Педри ("Барселона"), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Брайан Хиль ("Эйбар", Испания) и Педро Порро ("Спортинг", Португалия).

Реваз Дзодзуашвили и Николоз Патаркалишвили
© Sputnik / Levan Avlabreli
Как подготовить грузинских футболистов к чемпионату Мира 2022

Состав сборной Испании на отборочные матчи ЧМ-2022:

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Унай Симон ("Атлетик", Бильбао).

Защитники: Педро Порро ("Спортинг", Португалия), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Серхио Рамос ("Реал", Мадрид), Диего Льоренте ("Лидс", Англия), Иньиго Мартинес ("Атлетик", Бильбао), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия").

Вилли Саньоль во время тренировки
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Вилли Саньоль: задача сборной Грузии – осложнить жизнь Испании и Швеции

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Тьяго Алькантара ("Ливерпуль", Англия), Маркос Льоренте ("Атлетико", Мадрид), Серхио Канальес ("Бетис", Севилья), Коке ("Атлетико", Мадрид), Фабиан Руис ("Наполи", Италия), Педри ("Барселона").

Нападающие: Жерар Морено ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Микель Оярсабаль ("Реал", Сосьедад), Альваро Мората ("Ювентус", Италия), Брайан Хиль ("Эйбар"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг", Германия).

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Испании начнет 25 марта домашним матчем против Греции. Через три дня "Фурия Роха" приедет в Тбилиси, а 31 марта вновь сыграет дома с Косово.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (195)
Теги:
Испания, Сборная Грузии по футболу, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года
Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться