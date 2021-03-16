Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

Французский специалист на первые матчи сборной Грузии под своим руководством вызвал 25 футболистов, среди которых четыре дебютанта

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена тех футболистов, которые примут участие в подготовке к отборочным матчам ЧМ-2022 против Швеции, Испании и Греции.

Французский специалист на первые матчи сборной Грузии под своим руководством вызвал 25 футболистов, среди которых четыре дебютанта. Это вратарь Георгий Мамардашвили ("Локомотив", Тбилиси), правый защитник Григол Чабрадзе ("Динамо", Батуми), левый защитник Гурам Гиорбелидзе ("Вольфсберг", Австрия) и недавно натурализованный гражданин Франции – нападающий Жорж (Георгий) Микаутадзе ("Серен", Бельгия).

Состав сборной Грузии на отборочные матчи ЧМ-2022:

Вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми), Георгий Мамардашвили ("Локомотив", Тбилиси).

Защитники: Гурам Кашия ("Локомотив", Тбилиси), Отар Какабадзе ("Тенерифе", Испания), Давид Хочолава ("Шахтер", Украина), Гия Григалава ("Арсенал", Россия), Джемал Табидзе ("Уфа", Россия), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия), Гурам Гиоргеблидзе ("Вольфсберг", Австрия), Григол Чабрадзе ("Динамо", Батуми).

Полузащитники: Джаба Канкава ("Валансьен", Франция), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Георгий Абурджания ("Картахена", Испания), Саба Лобжанидзе ("Анкарагюджю", Турция), Джаба Джигаури ("Динамо", Батуми), Лаша Парунашвили ("Эсбьерг", Дания), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Россия), Торнике Окриашвили ("Анортосис", Кипр), Леван Шенгелия ("Коньяспор", Турция).

Нападающие: Георгий Квилитая ("Анортосис", Кипр), Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия), Буду Зивзивадзе ("Фехервар", Венгрия), Георгий Беридзе ("Уйпешт", Венгрия).

Стоит отметить, что Саньоль не вызвал в сборную таких футболистов, как Саба Квервелия, Зурико Давиташвили, Георгий Макаридзе, Ника Качарава и Георгий Чакветадзе. И если Чакветадзе и Качарава не были вызваны по уважительной причине – у них травмы, то причина, по которой отсутствуют первые трое, – неизвестна.

Первый отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии под руководством Саньоля проведет 25 марта на выезде против Швеции. Через три дня наша команда в Тбилиси примет Испанию, а 31 марта, снова на выезде, сыграет с Грецией.