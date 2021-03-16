"Ротор" - "Ростов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу XXIII тура чемпионата России по футболу, который будет играться посреди недели, откроет матч в Волгограде, где местный "Ротор" примет "Ростов".

В минувшие выходные "Ротор" на выезде уступил "Уралу" 0:1. Как мне кажется – это был последний шанс подопечных Александра Хацкевича побороться за прямое сохранение прописки в РПЛ. Перед игрой "Ротор" находился в зоне стыковых матчей, и от спасительного 12 места, на котором располагался как раз "Урал", команду отделяли пять очков. Очевидно, что после поражения в Екатеринбурге этот отрыв составляет уже восемь пунктов. Вряд ли за восемь оставшихся туров волгоградцы сумеют наверстать упущенное.

Теперь задача "Ротора" до конца чемпионата продержаться в зоне стыков и не опуститься в зону прямого вылета из премьер-лиги. Учитывая подбор игроков и откровенную слабость "Тамбова", который наверняка покинет РПЛ, бороться придется с "Арсеналом" и "Уфой".

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Ростов"

Первым шагом в этой борьбе станет домашний матч с "Ростовом", который после возобновления чемпионата совершенно не впечатляет своей игрой. Подопечные Карпина сыграли вничью с "Зенитом" (2:2), с "Сочи" (0:0), а в прошлом туре ничего не смогли противопоставить "Химкам", уступив на выезде 0:1.

При этом плотность в турнирной таблице на столько высокая, что "Ростов", находящийся на девятом месте, от зоны еврокубков отстает всего на три очка. Сезон для "желто-синих" еще не потерян. Главное – начать набирать очки.

В первом круге чемпионата "Ростов" уверенно обыграл "Ротор" со счетом 3:0. Думаю, что и в предстоящей игре гости сумеют зацепиться за очки. В нынешнем сезоне "Ростов" на выезде одержал шесть побед и лишь в матче против "Рубина" ростовчане победили с разницей в два мяча. В остальных случаях перевес южан был минимальным. Думаю, нечто подобное произойдет и в Волгограде. Если встреча не завершится вничью, то победа "Ростова" будет минимальной.

Ставка: победа "Ростова" в один мяч или ничья за 1,74.