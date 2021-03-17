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Шведский футболист Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович сыграет против Грузии

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (197)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210317/251191224/Zlatan-Ibragimovich-sygraet-protiv-Gruzii.html

В чемпионате Италии шведский нападающий провел за "Милан" 14 матчей, в которых забил столько же голов

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Шведский нападающий Златан Ибрагимович после пятилетней паузы вызван в расположение национальной сборной, которая начнет подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022 в Катаре.

В первой игре отборочного цикла, которая состоится 25 марта, Швеция на своем поле примет сборную Грузии. С большой долей вероятности можно предположить, что возвращение 39-летнего Ибрагимовича состоится именно в этом матче.

Вилли Саньоль во время тренировки
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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С полным составом сборной Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022 можно ознакомиться в официальном Twitter шведского футбольного Союза.

В текущем сезоне Ибрагимович защищает цвета "Милана" (второй раз в карьере). В чемпионате Италии шведский нападающий провел за "россонери" 14 матчей, в которых забил столько же голов.

Последний раз майку национальной сборной Швеции Ибрагимович надевал 22 июня 2016 года. Это была игра групповой стадии ЕВРО-2016, в которой Швеция уступила Бельгии 0:1.

Ибрагимович является лучшим бомбардиром сборной Швеции. На счету нападающего 62 гола в 116 играх.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (197)
Теги:
Швеция, Сборная Грузии по футболу, футбол

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