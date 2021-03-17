"Ахмат" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Грозненский "Ахмат" выдал просто ужасную концовку первой части чемпионата России – пять матчей подряд без побед. Однако зимний перерыв лишь усугубил затянувшийся кризис. После возобновления РПЛ подопечные Талалаева провели три матча и во всех потерпели поражение.

"Ахмат" поочередно уступил "Динамо" (1:2), ЦСКА (0:2) и "Зениту" (0:4). При этом необходимо подчеркнуть, что только в игре с "армейцами" команда из Грозного не имела ни малейшего шанса на успех. И с "Динамо", и с действующим чемпионом страны "Ахмат" играл достойно, но подвела чудовищная реализация. По воротам того же Лунева грозненцы нанесли девять (!) ударов, но ни один из них не стал результативным.

Несмотря на такие удручающие результаты, "Ахмат" может чувствовать себя вполне спокойно. В ФНЛ клуб вряд ли вылетит, там масса других претендентов, но и на еврокубки, пожалуй, уже претендовать не может.

© photo: Sputnik / Александр Гальперин Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Ахмат"

Перед прошлым туром тульский "Арсенал" находился в схожей ситуации. "Канониры" имели серию из 10 (!) матчей без побед (восемь поражений и две ничьи) и в семи последних встречах покидали поле без забитых голов. "Подсобили" подопечным Дмитрия Парфенова московские "армейцы", проигравшие в Туле 1:2. Благодаря победе над ЦСКА "Арсенал" покинул зону прямого вылета и переместился в зону стыковых матчей.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Ахмату". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,86 (против 4,6 у "Арсенала"). Такой расклад вполне объясним и логичен. "Ахмат" хоть и потерпел три поражения подряд, но совсем уж безнадежным не выглядел – с "Динамо" уж точно могли зацепиться за очки. К тому же, любой серии рано или поздно приходит конец. "Арсенал" свою черную полосу прервал в прошлом туре. Думаю, что теперь настала очередь "Ахмата" брать очки в Грозном.

Ставка: "Ахмат" победит за 1,86.