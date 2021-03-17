10:39 17 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9660
  • 100 RUB4.5556
  • USD3.3205
Поиск
Теннисист Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили завершил выступления на турнире в Дубае

© AFP / WILLIAM WEST
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (83)
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251039883.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210317/251192203/Nikoloz-Basilashvili-zavershil-vystupleniya-na-turnire-v-Dubae.html

Участие во втором раунде Dubai Duty Free Tennis Championships позволило Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 19 тысяч долларов призовых

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) проиграл в первом же матче на турнире из серии АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Николоз Басилашвили вернулся в топ-40 сильнейших теннисистов мира

Матч первого круга Басилашвили пропускал, а во втором раунде грузинский теннисист уступил американцу Тэйлору Фрицу (30) в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:7. Матч продолжался больше двух часов.

Встреча получилась абсолютно равной. В каждом из первых двух сетов соперники по разу взяли подачу друг друга. В третьей партии обошлось без брейков и победитель определялся на тай-брейке, где чуть удачливей оказался Фриц.

Стоит отметить, что на прошлой неделе теннисисты пересеклись в полуфинале турнира в Катаре. Тогда в двух сетах (7:6, 6:1) выиграл Басилашвили, ставший в итоге победителем турнира.

Участие во втором раунде Dubai Duty Free Tennis Championships позволило Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 19 тысяч долларов призовых.

Общий призовой фонд турнира в Дубае составляет чуть больше двух миллионов долларов, а действующим победителем является серб Новак Джокович.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (83)
Теги:
спорт, теннис, Дубай, Николоз Басилашвили

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса - видео
Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться