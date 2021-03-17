Николоз Басилашвили завершил выступления на турнире в Дубае

Участие во втором раунде Dubai Duty Free Tennis Championships позволило Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 19 тысяч долларов призовых

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) проиграл в первом же матче на турнире из серии АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

Матч первого круга Басилашвили пропускал, а во втором раунде грузинский теннисист уступил американцу Тэйлору Фрицу (30) в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:7. Матч продолжался больше двух часов.

Встреча получилась абсолютно равной. В каждом из первых двух сетов соперники по разу взяли подачу друг друга. В третьей партии обошлось без брейков и победитель определялся на тай-брейке, где чуть удачливей оказался Фриц.

Стоит отметить, что на прошлой неделе теннисисты пересеклись в полуфинале турнира в Катаре. Тогда в двух сетах (7:6, 6:1) выиграл Басилашвили, ставший в итоге победителем турнира.

Участие во втором раунде Dubai Duty Free Tennis Championships позволило Басилашвили заработать 20 рейтинговых очков и 19 тысяч долларов призовых.

Общий призовой фонд турнира в Дубае составляет чуть больше двух миллионов долларов, а действующим победителем является серб Новак Джокович.