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Сборная Грузии по регби

Сборная Грузии по регби несет потери перед матчем с Россией

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1105)
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Между матчами против Испании и России всего шесть дней, поэтому тренироваться сборной практически некогда – большая часть времени уйдет на восстановление команды

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Сразу несколько игроков сборной Грузии по регби из-за травм не смогут принять участие в матче Кубка европейских наций против России, который состоится 20 марта в Калининграде, сообщил главный тренер "лелос" Леван Маисашвили.

Сборная Грузии по регби, матч с Испанией
photo: Georgian Rugby / FB
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"Однозначно можно сказать, что против России не сыграет Васил Лобжанидзе. Небольшие повреждения есть у Деме Тапладзе, Беки Сагинадзе и Ники Абуладзе. Их участие в матче, с большой долей вероятности, тоже исключено. Им на замену в расположение сборной мы вызвали Георгия Маргалитадзе и Луку Гогинава. Не исключено, что к нам присоединится кто-нибудь из легионеров, выступающих в России", – цитирует Маисашвили Союз регби Грузии.

Наставник "лелос" также отметил, что между матчами против Испании (14 марта) и России (20 марта) всего шесть дней. По его словам, большая часть из этого времени уйдет на восстановление команды.

"На то, чтобы добраться из Испании в Грузию, у нас ушел почти целый день. Игрокам нужно было время, чтобы восстановиться. Получается, что единственную тренировку в Тбилиси мы проведем только в среду, потому что в четверг уже вылетаем в Калининград. Было бы гораздо лучше, если бы мы остались в Испании и оттуда отправились в Калининград. Но из-за определенных регуляций этого не удалось сделать", – рассказал он.

Сборная Грузии по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Сборная Грузии по регби

Нынешний розыгрыш Кубка европейских наций сборная Грузии начала с двух побед на выезде. В Лиссабоне "лелос" обыграли Португалию (29:16), а в Мадриде – Испанию (25:19). Эти результаты позволили грузинской команде возглавить турнирную таблицу чемпионата. На втором месте располагается сборная Румынии (5 очка), а замыкает тройку лидеров команда России (4), которая провела единственный матч, обыграв Румынию 18:13.

Матч между сборными Грузии и России состоится 20 марта в Калининграде и начнется в 15:00 по тбилисскому времени.

Темы:
Спорт в Грузии (1105)
Теги:
спорт, регби

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