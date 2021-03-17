Джано Ананидзе: если не позвонят из мадридского "Реала", останусь в "Динамо" Батуми

Грузинский полузащитник отметил, что у него есть определенные предложения из Турции, Казахстана и ОАЭ, однако он не хочет пока никуда ехать

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, по-прежнему находящийся без клуба, тренируется вместе с батумским "Динамо". О своих планах на будущее полузащитник рассказал изданию championat.com.

"Вернулся в Грузию и попросил батумское "Динамо" взять меня для тренировок. Они согласились. Почти две недели уже тренируюсь с ними. Хочу набрать форму. Скинул почти все лишние килограммы", – сказал Ананидзе изданию.

При этом грузинский полузащитник отметил, что у него есть определенные предложения из Турции, Казахстана и ОАЭ. Но, по словам 28-летнего Ананидзе, он пока не хочет никуда ехать, так как находится в разобранном состоянии и не в форме.

"Надо пройти полноценный сбор, включиться в ритм и играть. Поэтому сейчас я в Батуми. Был бы не против здесь остаться. Мне бы этого хотелось. Если я с ними подпишу соглашение, то буду рад. Но решение принимать им. Одно дело просто тренироваться, а другое – полноценный контракт. Хочу, чтобы это побыстрее случилось, чтобы я был сконцентрирован только на футболе. Хочу играть. Так что я с удовольствием останусь здесь, если, конечно, мне завтра из мадридского "Реала" не позвонят", – отметил Ананидзе.

Ананидзе уже больше полугода находится без клуба. Последней командой грузинского полузащитника был кипрский "Анортосис". В августе прошлого года хавбек подписал контракт с волгоградским "Ротором", но из-за травмы буквально через месяц соглашение между футболистом и клубом было расторгнуто. За "Ротор" Ананидзе не сыграл ни одного матча.

В составе московского "Спартака" Ананидзе провел 11 лет с непродолжительными арендами в "Ростов" и "Крылья Советов". В общей сложности за "народную команду" грузинский полузащитник провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.