И снова успех – Тотиносин одержал вторую победу на весеннем Хару басё

Своего соперника грузинский спортсмен одолел броском-сукуинагэ с правой руки

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал вторую подряд победу на весеннем Кубке Императора, проходящем в эти дни в Токио.

В четвертый соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, победил седьмого маэгасиру Запада – Кагаяки. Своего соперника грузинский спортсмен одолел броском-сукуинагэ с правой руки.

После этого успеха Тотиносин сравнял баланс побед и поражений (2:2) на текущем турнире.

Следующим оппонентом Тотиносина станет пятый маэгасира Запада – Окиноуми. Соперники встречались между собой 16 раз и в их очном противостоянии абсолютное равенство – 8:8.

Весеннее Хару басё продлится до 28 марта.