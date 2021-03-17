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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

И снова успех – Тотиносин одержал вторую победу на весеннем Хару басё

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (196)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210317/251195864/I-snova-uspekh--Totinosin-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-vesennem-Kharu-bas.html

Своего соперника грузинский спортсмен одолел броском-сукуинагэ с правой руки

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал вторую подряд победу на весеннем Кубке Императора, проходящем в эти дни в Токио.

В четвертый соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, победил седьмого маэгасиру Запада – Кагаяки. Своего соперника грузинский спортсмен одолел броском-сукуинагэ с правой руки.

После этого успеха Тотиносин сравнял баланс побед и поражений (2:2) на текущем турнире.

Следующим оппонентом Тотиносина станет пятый маэгасира Запада – Окиноуми. Соперники встречались между собой 16 раз и в их очном противостоянии абсолютное равенство – 8:8.

Весеннее Хару басё продлится до 28 марта.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (196)

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