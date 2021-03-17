"Уфа" – "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Рестарт российской премьер-лиги после зимней паузы не принес "Уфе" ничего хорошего. В трех матчах РПЛ "горожане" потерпели два поражения – с "Химками" (1:2) и "Рубином" (0:3) – и сыграли вничью с "Уралом" (0:0). Единственным светлым пятном можно считать победу над тем же "Уралом" (3:0) в Кубке России. Но сохранить прописку в высшем дивизионе она не поможет.

Именно такую задачу ставили перед Рашидом Рахимовым, назначив его на пост главного тренера "Уфы" в октябре прошлого года. Пока получается не очень. Под руководством 55-летнего специалиста башкирский клуб провел 12 матчей, в которых набрал всего восемь очков (две победы, две ничьи и восемь поражений).

© photo: Sputnik / Дмитрий Мухаметкулов Футбол. РФПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"

В отличие от Рахимова, наставник "Локомотива" Марко Николич более чем удачно провел предсезонную подготовку со своими подопечными. Весеннюю часть чемпионата "железнодорожники" начали тремя победами подряд, обыграв ЦСКА (2:0), "Арсенал" (3:0) и "Сочи" (3:1). Это незамедлительно отразилось на турнирном положении клуба – "Локо" уже на четвертом месте и находится в зоне еврокубков. Вряд ли "железнодорожники" смогут в этом сезоне побороться за чемпионство (до "Зенита" восемь очков), но попадание в Лигу чемпионов УЕФА смотрится вполне выполнимой задачей.

Вполне очевидно, что "Локомотив" является фаворитом предстоящего матча. Победа гостей оценивается коэффициентом 2,02 (против 4,5 у "Уфы"). И все же я не стану брать чистую победу московского клуба. Игра состоится при небольшом морозе (синоптики обещают -5...-7 градусов), да еще на искусственном поле. При таких условиях может произойти все что угодно, но, как мне кажется, на победу хотя бы в одном тайме "железнодорожники" наиграют.

Ставка: "Локомотив" выиграет хотя бы один тайм за 1,6.