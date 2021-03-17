"Зенит" – "Баскония": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Болельщики питерского "Зенита" продолжают затовариваться успокоительными средствами. По-моему, такого перемещения по турнирной таблице чемпионата Евролиги нет ни у одной команды. Еще два тура назад "Зенит" был на четвертом месте, а перед домашней игрой с испанской "Басконией" цепляется за восьмое место, дающее право участия в плей-офф.

Пикантность предстоящей игры заключается в том, что именно "Баскония" подпирает "Зенит" с девятого места. Испанцы неплохо настроились на финишный отрезок Евролиги и выиграли шесть из семи последних матчей. "Зенит" же постепенно начинает ослаблять хватку. Из последних десяти встреч подопечные Паскуаля проиграли шесть раз. Правда, у российского клуба есть одна игра в запасе.

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev Баскетбол. Евролига. Матч "Химки" - "Баскония"

В первом круге регулярного чемпионата Евролиги "Баскония" у себя на паркете уступила со счетом 70:77. Уверен, гости будут полны решимости взять реванш в гостях. Но по мнению букмекеров, фаворитом матча является "Зенит". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,57 (против 2,4 у "Басконии").

Вполне возможно, что прогнозы букмекеров оправдаются. Однако, учитывая важность встречи для "Басконии", уверен – просто так испанцы не сдадутся и даже если проиграют, то чуть ли не с минимальной разницей. Мне кажется, фора гостей в 4.5 очка смотрится очень неплохо.

Ставка: "Баскония" победит с форой (+4.5) за 1,8.