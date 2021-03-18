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Футбол. РПЛ. Матч Крылья Советов — Краснодар

"Краснодар" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

photo : press-service of FC "Krilya Sovetov"
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1047)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210318/251199674/Krasnodar--Dinamo-Moskva-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Динамо" Москва

Матч между "Краснодаром" и "Динамо" в рамках XXIII тура РПЛ примечателен тем, что между собой встретятся клубы, ранее "обиженные" "Спартаком". В прошлые выходные "народная команда" обыграла в дерби динамовцев (2:1), а за неделю до этого просто "уничтожила" "Краснодар", победив 6:1. Теперь проигравшие стороны выяснят отношения между собой.

В эмоциональном плане "Краснодар" перед игрой с "Динамо" смотрится предпочтительней. После вышеупомянутых 1:6 "быки" отыгрались на слабейшем клубе чемпионата – "Тамбове". В ворота "волков" подопечные Мусаева забили четыре безответных мяча. Но это все же "Тамбов", который уже откровенно доигрывает сезон и даже не пытается сопротивляться.

Футбол. РПЛ. Матч Динамо-Рубин
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Футбол. РПЛ. Матч "Динамо"-"Рубин"

Другое дело "Динамо". По игре "бело-голубые" смотрятся значительно лучше "Краснодара". Вторую часть чемпионата подопечные Сандро Шварца начали с выездной победы над "Ахматом" (2:1) и над тем же "Тамбовом" (2:0). Да и в матче со "Спартаком" динамовцы смотрелись не хуже соперника. Просто "красно-белые" сейчас ну очень хороши и всерьез собираются побороться за чемпионство.

Кстати, в премьер-лиге "Краснодар" не может обыграть "Динамо" в четырех матчах подряд – две ничьи и два поражения. В первом круге столичный клуб победил на своем поле 2:0. Учитывая, что динамовцы очень прилично смотрятся в обороне, а у "быков" время от времени возникают проблемы с нападением, рискну предположить, что гости вновь не проиграют.

Ставка: "Динамо" не проиграет за 1,7.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1047)
Теги:
Чемпионат России по футболу, футбол, прогноз на футбольный матч

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