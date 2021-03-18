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Иосиф Ткемаладзе

Союз регби Грузии все еще остается без президента?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Новости грузинского регби (180)
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Сосо Ткемаладзе, недавно избранный президентом Союза, разделил судьбу своего предшественника Ираклия Абусеридзе – публичный реестр и ему отказал в регистрации, выявив серьезные нарушения в процессе выборов

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Публичный реестр не зарегистрировал результаты президентских выборов в Союзе регби Грузии, согласно которым новым президентом СНГ стал Сосо (Иосиф) Ткемаладе.

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В реестре объяснили свое решение нарушениями устава Союза регби, зафиксированными в ходе съезда.

Так, согласно уставу, делегаты на съезде должны были обсудить вопросы, внесенные в повестку собранием 30 декабря. Однако 10 марта обсуждались совсем другие вопросы.

"Новая редакция устава, утвержденная на съезде, не может рассматриваться как документ, принятый в соответствии с действующим законодательством и требованиями зарегистрированного устава, поскольку внесение изменений в устав – это вопрос, который не стоял в повестке дня и который они (собрание) не имели право обсуждать", – говорится в заявлении реестра.

Стычки с полицией во время проведения съезда Союза регби Грузии 10 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Публичный реестр дал новому президенту Сосо Ткемаладзе время на исправление погрешностей.

Это уже второй случай, когда реестр отказывает в регистрации президента Союза регби. В первый раз на этот пост 30 декабря был избран ветеран регби Ираклий Абусеридзе, но он не был зарегистрирован из-за нарушения сроков выборов. После этого был назначен новый съезд и новые выборы президента, что вызвало серьезный раскол в Союзе.

Съезд организации на прошлой неделе проходил на фоне острого противостояния сторонников Абусеридзе и Ткемаладзе.

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Темы:
Новости грузинского регби (180)
Теги:
выборы, регби, Грузия

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