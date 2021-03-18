Главный тренер сборной Грузии по футболу: фактически мы начинаем все с нуля

ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль объяснил отсутствие некоторых футболистов в составе команды, которая будет готовиться к отборочным матчам ЧМ-2020 против Швеции, Испании и Греции.

На отборочные матчи против Швеции (25 марта), Испании (28 марта) и Греции (31 марта) Саньоль, в частности, не вызвал: Георгия Макаридзе ("Альмерия", Испания), Саба Кверквелия и Зурико Давиташвили (оба "Ротор", Россия), Вако Гвилия ("Легия", Польша), Вако Казаишвили ("Ульсан", Южная Корея). Также из-за травм своим партнерам по команде не смогут помочь Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия) и Ника Качарава ("Лех", Польша). Все эти футболисты регулярно вызывались в сборную Грузии предыдущим наставником команды – Владимиром Вайссом.

"Тренерский штаб просмотрел всех футболистов, и принятое решение далось нам нелегко. Понятно, что есть ряд игроков, который вызывались в национальную сборную страны на регулярной основе. Но сейчас начинается новый этап. Фактически мы все начинаем с нуля, и футболисты еженедельно должны доказывать, что заслуживают вызова в сборную страны. Исходя из игровой практики, я выбрал тех футболистов, которые, на мой взгляд, лучше готовы к предстоящим матчам", – сказал Саньоль журналистам.

© Sputnik / STRINGER Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль

Кстати, комментировать работу словацкого специалиста Саньоль не стал.

"Я не хочу говорить о прошлом тренере. У каждого есть свое мнение. Если футболист не имеет достаточной игровой практики, его лучше вообще не вызывать в сборную. В будущем я постараюсь работать исключительно по этому принципу", – отметил тренер.

Стоит отметить, что на дебютные матчи под своим руководством Саньоль вызвал сразу четверых дебютантов, двое из которых представляют чемпионат Грузии. Это вратарь тбилисского "Локомотива" Георгий Мамардашвили и правый защитник батумского "Динамо" Григол Чабрадзе.

"Выступление в чемпионате Грузии не должно становиться препятствием для попадания в сборную страны. Я вызвал несколько футболистов из Национальной лиги сейчас и так будет в будущем. Понятно – есть более сильные чемпионаты, но еще раз повторю – это не должно быть препятствием. Пока мне не удалось, но я собираюсь регулярно встречаться с тренерами клубов, выступающих в чемпионате Грузии", – подчеркнул французский специалист.

Коснулся Саньоль и стиля, который собирается внедрить в сборной Грузии:

"Все хотят, чтобы футбол был атакующим и команда побеждала с большим счетом. Но моя философия должна совпадать с нашими ресурсами. В нашем распоряжении много хороших футболистов и стиль мы будем выбирать на конкретный матч, в зависимости от соперника. Главное – дисциплина. После моего перехода в Германию я понял, что без дисциплины и полной самоотдачи ничего не возможно добиться", – отметил Саньоль.

© Sputnik / STRINGER Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль

Также новый главный тренер сборной Грузии посоветовал футболистам как можно скорее забыть поражение от Северной Македонии (0:1) в финале Лиги наций УЕФА:

"Они должны забыть полученный удар. Произошедшее должно послужить мотивацией для того, чтобы в будущем получить еще шанс пробиться на крупный турнир. Нам необходимо ставить перед собой задачу и работать над ее выполнением", – заявил Саньоль.

В квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово.

Что касается принципа отбора на ЧМ, то победитель каждой группы (всего их 10) выходит напрямую в финальную часть ЧМ-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки". Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя "стыков" выйдут в финальную стадию чемпионата мира.

Вилли Саньоль назначен на пост главного тренера сборной Грузии в феврале текущего года. Контракт 43-летнего французского специалиста подписан на два года с возможной пролонгацией на такой же срок. На этом посту Саньоль сменил Владимира Вайсса, который работал со сборной Грузии почти пять лет.