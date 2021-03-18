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Ираклий Абусеридзе

Абусеридзе не сдается и будет бороться за пост президента Союза регби Грузии

photo: Irakli Abuseridze / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (180)
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Конфликт в стане регбистов не утихает - ветеран спорта, бывший капитан сборной Грузии не собирается признавать легитимность избранного президентом СРГ Сосо Ткемаладзе

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Бывший капитан сборной Грузии Ираклий Абусеридзе не собирается складывать оружия и будет и дальше бороться за пост президента Союза регби Грузии.

Союз регби Грузии все еще остается без президента?>>

Как заявил Абусеридзе на пресс-конференции, которую он провел сегодня вместе со своим юристом, помимо тех нарушений, по которым публичный реестр отказал в регистрации избранному президенту Союза регби Сосо Ткемаладзе, на съезде были и другие нарушения.

 

На выборах президента Союза регби Грузии 10 марта присутствующие делегаты проголосовали за единственного зарегистрированного кандидата, конкурента Абусеридзе бизнесмена Иосифа (Сосо) Ткемаладзе, однако публичный реестр отказал ему в регистрации и дал срок для исправления нарушений в ходе выборов.

Абусеридзе сказал, что вместе с юристом он составил полный список всех нарушений и отправит его в реестр.

Стычки с полицией во время проведения съезда Союза регби Грузии 10 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Все недостатки, на которые ссылается публичный реестр, названы просто для отвода глаз. Их легко исправить, они поправимы. Они просто не могли их обойти", - сказал Абусеридзе.

Он также обвинил своего оппонента во лжи. В частности, Абусеридзе считает, что Ткемаладзе солгал, заявив, что в течение двух месяцев он вместе с руководством клубов разработает новый устав Союза.

"Я говорил с руководителями клубов. Они вообще не в курсе этого. Это, даже не знаю как сказать, они просто хотят изменить устав. А устав это документ, которым руководствуется весь регбийный мир", - сказал Абусеридзе.

Как отметил ветеран грузинского регби, он дождется окончательного решения реестра по Ткемаладзе и потом примет решение о дальнейших шагах.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Это уже второй случай, когда реестр отказывается регистрировать президента Союза регби. В первый раз на этот пост 30 декабря был избран Ираклий Абусеридзе, но он не был зарегистрирован из-за нарушения сроков выборов. После этого был назначен новый съезд и новые выборы президента, что вызвало серьезный раскол в Союзе. На этот раз реестр отказал избранному президентом организации 10  марта Иосифу Ткемаладзе.

Съезд организации на прошлой неделе проходил на фоне острого противостояния сторонников Абусеридзе и Ткемаладзе.

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Темы:
Новости грузинского регби (180)
Теги:
выборы, регби, Грузия

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