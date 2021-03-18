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Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава

Капитан сборной Грузии по футболу может пропустить ближайшие матчи команды

© photo: AFP 2020 / PATRIK STOLLARZ
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (200)
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Французские футбольные лиги решили не отпускать на мартовские отборочные матчи тех футболистов, сборные чьих стран не входят в состав Евросоюза

ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава, выступающий за клуб второй французской Лиги – "Валансьен", скорее всего, не поможет своей команде в ближайших отборочных матчах ЧМ-2022 против Швеции, Испании и Греции.

Дело в том, что руководство французских Лиги 1 и Лиги 2 приняло совместное решение не отпускать на мартовские отборочные матчи тех футболистов, сборные чьих стран не входят в состав Евросоюза. Все это связанно с жесткими регуляциями, вызванными пандемией COVID-19. Сообщение об этом распространило французское издание L'Equipe.

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Канкава подписал контракт с "Валансьеном" в январе текущего года. Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Во Францию опорный полузащитник перебрался после трех лет в казахстанском "Тоболе".

Что касается сборной Грузии, то в составе национальной команды Канкава провел 94 матча, в которых 56 игр был капитаном (с сентября 2012 года).

Вице-капитаном сборной Грузии является центральный защитник Гурам Кашия, выступающий за тбилисский "Локомотив".

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" ЧМ-2022 вместе с командами Испании, Швеции и Косово. В марте наша команда проведет три матча: против Швеции (25, выезд), Испании (28, дома) и Греции (31, выезд).

Темы:
Сборная Грузии по футболу (200)
Теги:
Джаба Канкава, Сборная Грузии по футболу, футбол, Франция, Грузия

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