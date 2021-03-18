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Болельщики во время матча по футблу

Матч в Тбилиси между сборными Грузии и Испании по футболу пройдет с болельщиками

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (200)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210318/251206105/Match-v-Tbilisi-mezhdu-sbornymi-Gruzii-i-Ispanii-po-futbolu-proydet-s-bolelschikami.html

Посещать спортивные мероприятия в Грузии можно будет с 1 апреля, но для матча Грузия-Испания было сделано исключение

ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. На отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Грузии и Испании, который состоится в Тбилиси 28 марта, будут допущены болельщики, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

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Посещать спортивные мероприятия в Грузии официально можно будет с 1 апреля. Но для матча Грузия-Испания было сделано исключение, так как это очень важная игра для национальной сборной Грузии. Предстоящая игра станет первой в Грузии за время эпидемии коронавируса, на которую будут допущены зрители.

При этом в ФФГ подчеркивают, что количество болельщиков будет регламентировано в соответствии с регуляциями, вызванными пандемией COVID-19. Информация о количестве болельщиков, которые смогут посетить отборочный матч между Грузией и Испанией, пока не сообщается.

Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В" ЧМ-2022 в Катаре вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. В марте национальная команда Грузии проведет три встречи: со Швецией (25, выезд), с Испанией (28, дома) и Грецией (31, выезд).

Темы:
Сборная Грузии по футболу (200)
Теги:
Стадион, Сборная Грузии по футболу, футбол, болельщики, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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