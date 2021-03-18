20:39 18 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9620
  • 100 RUB4.5490
  • USD3.3252
Поиск
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Тотиносин одержал третью победу подряд на Хару басё

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (197)
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210318/251209537/Totinosina-oderzhal-tretyu-pobedu-podryad-na-Kharu-bas.html

После победы над Окиноуми у грузинского сумоиста стал положительный баланс на турнире – три победы при двух поражениях

ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал третью победу подряд на проходящем в Токио весеннем Хару басё.

В пятый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, победил пятого маэгасиру Запада – Окиноуми. Грузинский богатырь получил левосторонний захват хидари-уватэ и сумел вытеснить своего соперника с дохё.

После победы над Окиноуми у грузинского сумоиста стал положительный баланс на турнире – три победы при двух поражениях.

Следующим соперником Тотиносина станет восьмой маэгасира Запада – Тобидзару.

После пяти дней Хару басё единоличным лидером весеннего басё является четвертый маэгасира Запада – Мёгирю. На счету японского сумоиста пять побед из пяти.

Хару басё продлится до 28 марта.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (197)
Теги:
Леван Горгадзе, сумо

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Страшный оползень угрожает столице Грузии: массы земли могут разрушить трассу - видео
Страшный оползень угрожает Тбилиси: массы земли могут разрушить трассу - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться