Тотиносин одержал третью победу подряд на Хару басё

После победы над Окиноуми у грузинского сумоиста стал положительный баланс на турнире – три победы при двух поражениях

ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал третью победу подряд на проходящем в Токио весеннем Хару басё.

В пятый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, победил пятого маэгасиру Запада – Окиноуми. Грузинский богатырь получил левосторонний захват хидари-уватэ и сумел вытеснить своего соперника с дохё.

После победы над Окиноуми у грузинского сумоиста стал положительный баланс на турнире – три победы при двух поражениях.

Следующим соперником Тотиносина станет восьмой маэгасира Запада – Тобидзару.

После пяти дней Хару басё единоличным лидером весеннего басё является четвертый маэгасира Запада – Мёгирю. На счету японского сумоиста пять побед из пяти.

Хару басё продлится до 28 марта.