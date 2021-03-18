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Сборная Грузии по регби

Назван состав сборной Грузии по регби на матч с Россией

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Темы:
Новости грузинского регби (181)
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После двух проведенных матчей в нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав девять очков

ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби определился с составом команды, которая 20 марта сыграет с Россией в Калининграде в рамках третьего тура Кубка европейских наций, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Главный тренер "Лелос" Леван Маисашвили отметил, что из-за травм предстоящую игру пропустят сразу несколько игроков.

Сборная Грузии по регби, матч с Испанией
photo: Georgian Rugby / FB
Капитан сборной Грузии по регби: мы могли сыграть лучше

"После матча с Испанией мы не проводили серьезную ротацию состава. В матче против России нам не смогут помочь Васил Лобжанидзе, Деме Тапладзе, Бека Сагинадзе и Ника Абуладзе. На таком фоне и нас и не было большого выбора – исходя из имеющихся ресурсов, мы выставляем максимально оптимальный состав. В команде много молодых игроков, которые должны взять на себя груз ответственности. Для многих это шанс, который они должны использовать. Есть немало примеров, когда игроки хорошо проявляли себя, благодаря чему попадали в основной состав сборной. Именно таким и будет матч против сборной России", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.

Травмированных игроков призваны заменить Георгий Маргалитадзе и Лука Гогинава. Уже в Калининграде к сборной Грузии присоединятся два игрока, выступающие в национальном чемпионате России. Это Илья Спандерашвили и Николоз Сухашвили.

Состав сборной Грузии на матч против России:

Сборная Грузии по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Сборная Грузии по регби несет потери перед матчем с Россией

Передняя линия: Гела Апрасидзе ("Монпелье", Франция), Тедо Абжандадзе ("Брив", Франция), Сандро Тодуа ("Батуми", Грузия), Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), Георгий Квеселадзе ("Глостер", Англия), Акаки Табуцадзе ("Лело Сарацинс", Грузия), Давид Ниниашвили ("Хвамли", Грузия).

Схватка: Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Георгий Чкоидзе ("Локомоив-Пенза", Россия), Георгий Меликидзе ("Стад Франсе", Франция), Лаша Джаяни ("Уоспс", Англия), Давид Гигаури ("Тарб", Франция), Михаил Гачечиладзе ("Енисей-СТМ", Россия), Георгий Тхилаишвили ("Батуми", Грузия), Торнике Джалагония ("Биарицц", Франция).

После двух проведенных матчей в нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав девять очков. Что касается России, то "медведи" провели на турнире одну встречу (победа над Румынией 18:13) и с четырьмя баллами занимают третью строчку в таблице.

Матч между сборными России и Грузии пройдет в Калининграде 20 марта. Начало встречи в 15:00 по тбилисскому времени.

Темы:
Новости грузинского регби (181)
Теги:
Сборная Грузии по регби, регби

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