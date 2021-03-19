"Рубин" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

В матче XXIII тура российской премьер-лиги встретятся две команды, которые на данный момент имеют самые длинные беспроигрышные серии. "Рубин" не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы, одна ничья), серия "Химок" вообще заслуживает отдельного разговора. Подопечные Игоря Черевченко не проигрывают уже девять (!) встреч кряду, из которых в семи (!) одержали победу.

Вторую часть чемпионата "Рубин" начал выше всяких похвал. Команда Леонида Слуцкого выиграла все матчи, пропустив всего один гол от "Зенита" (2:1). В отличной форме находятся лидеры команды – Кварацхелия и Макаров по флангам, а Деспотович в центре нападения. Хорошо контролирует середину поля и Абильдгор.

Такие результаты позволили болельщикам и руководству клуба с оптимизмом смотреть на концовку чемпионата. Если в середине сезона мало кто мог представить "Рубин" в еврокубках, то сейчас от заветной четверки казанский клуб отстает всего на один балл, а от Лиги чемпионов – на четыре.

© photo: Sputnik / Alexey Maishev Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

"Химки" продолжают ломать все возможные стереотипы. Неудачное начало, прозябание в нижней части турнирной таблицы, смена тренера и "красно-черные" выдают серию из девяти матчей без поражений. Если бы не провальный старт, "Химки" бы могли находиться в числе лидеров чемпионата. Но думаю, что и сейчас поклонники подмосковного клуба довольны происходящим.

В матче первого круга "Химки" обыграли "Рубин" 2:0. Как мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы взять реванш. Настрой и физическое состояние у команды отличные, ресурсы есть – осталось дело за малым. Да и серии "Химок" пора уже сходить на нет. Ставлю на чистую победу хозяев.

Ставка: победа "Рубина" за 1,88.