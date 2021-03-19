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Оксана Калашникова

Теннисистка из Грузии вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Photo: courtesy of Oxana Kalashnikova
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (84)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210319/251211631/Tennisistka-iz-Gruzii-vyshla-v-polufinal-turnira-v-Sankt-Peterburge.html

За выход в финал Калашникова-Кудрявцева сыграют со второй сеянной парой турнира американками Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Теннисистка из Грузии Оксана Калашникова в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой вышла в полуфинал турнира из серии WTA, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / WILLIAM WEST
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В четвертьфинале российско-грузинский дуэт в трех сетах – 4:6, 7:5, 16:14 – обыграл белорусскую пару Александра Саснович/Лидия Морозова. Матч продолжался больше полутора часов.

За выход в финал Калашникова-Кудрявцева сыграют со второй сеянной парой турнира американками Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария.

St. Petersburg Ladies Open продлится до 21 марта, а общий призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов США.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (84)
Теги:
Оксана Калашникова, теннис, Россия, Грузия

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