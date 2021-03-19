Очередной грузинский борец завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио

Помимо Кенчадзе лицензии на ОИ в Токио имеют еще четыре грузинских борца, которые выполнили олимпийский норматив на ЧМ-2019

ТБИЛИСИ, 19 мар – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Автандил Кенчадзе (-74 кг) завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.

На олимпийском квалификационном турнире, который в эти дни проходит в Будапеште, Кенчадзе сумел выйти в финал соревнований в весовой категории до 74 кг, победив представителя Болгарии Али Умарпашаева.

Полуфинальная схватка для Кенчадзе сложилась очень непросто. Грузинский борец проигрывал 0:6, но сумел переломить ход поединка. Двумя приемами Кенчадзе заработал четыре очка, после чего поймал соперника на захвате. Как итог – чистая победа грузинского "вольника". В финале Кенчадзе встретится с Хаджимурадом Гаджиевым из Азербайджана.

Согласно регламенту олимпийского квалификационного турнира, лицензию на ОИ получают финалисты соревнований в каждой весовой категории.

Помимо Кенчадзе в соревнованиях по вольной борьбе на турнире в Будапеште принимали участие еще три грузинских спортсмена – Бека Буджиашвили (-57 кг), Ладо Хинчегашвили (-65 кг) и Сандро Аминашвили (-86 кг). К сожалению, ни один из них не сумел выйти в финал.

Что касается борцов греко-римского стиля, то для них аналогичный квалификационный турнир состоится в Будапеште 20 и 21 марта. Сборная Грузии будет представлена борцами в четырех весовых категориях: Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг), Рамаз Зоидзе (-67 кг), Гела Болквадзе (-77 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг).

Помимо Кенчадзе лицензии на ОИ в Токио имеют еще четыре грузинских борца, которые выполнили олимпийский норматив на ЧМ-2019 в Казахстане – попали в шестерку лучших. Это "вольники" Элизбар Одикадзе (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг), а также два представителя греко-римского стиля: Георгий Мелия (-97 кг) и Якоб Каджая (-130 кг).